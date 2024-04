“C’era un ragazzo… show - 2024” al Piccolo Teatro

Venerdì 10 maggio alle ore 20.45 al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana - Padova) l'Associazione Tempi e Ritmi, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, nell'ambito della rassegna "Tempi e Ritmi padovani", presenta il concerto "C'ERA UN RAGAZZO (ANZI DUE!)...SHOW" per la 19^ edizione del «MEMORIAL ORFEO VALANDRO», che da quest'anno assume la denominazione di «MEMORIAL ORFEO & MAURO».

Infatti alcune settimane fa è scomparso improvvisamente Mauro Moschin, chitarrista e direttore musicale dell'Associazione, nonché fondatore e propulsore della stessa, e negli anni '90 ispiratore, «pigmalione» e primo sostenitore del ritorno al canto di Orfeo Valandro.

Moschin e Valandro con Massimo Salasnich fondarono nel 1997 l'Associazione Tempi e Ritmi, che tutt'ora organizza e realizza spettacoli e concerti in Italia e all'estero.

Pur di fronte a questa nuova, improvvisa ed immensa perdita, gli artisti associati hanno deciso di realizzare comunque l'annuale evento benefico (l'utile dell'evento sarà destinato anche quest'anno alla "Associazione Alessandro Bolis" per il supporto ai malati oncologici e alle loro famiglie) coinvolgendo altri amici musicisti, mantenendo comunque l'impostazione tradizionale del «Memorial», che vedrà quindi sul palco "Le Sensazioni" (il gruppo fondato e capitanato da Mauro, in cui Orfeo ha militato fino alla scomparsa, nel 2005, ora integrato per l'occasione da altri strumentisti) e "The Mods" (la band della nuova generazione dell'Associazione, che anno dopo anno ha acquisito credibilità e gradimento sempre maggiori, non solo nelle esibizioni al «Memorial»).

"Canzoni degli anni '60, '70, '80, '90 suonate e cantate interamente dal vivo": questo il sottotitolo, da sempre, del "C'era un ragazzo... show" e così sarà anche nell'edizione del 10 Maggio, in cui ospiti speciali saranno Gianni Dall'Aglio (il batterista de «i Ribelli» del Clan Celentano, che ha suonato, oltre che con il "Molleggiato", in dischi di Lucio Battisti, Mina e tanti altri grandi della musica italiana) Gianni Dego (il «Claudio Villa del Veneto» reuccio della canzone melodica e da ballo) e David Guy (cantante lirico italo-ecuadoriano, amico di Mauro negli ultimi anni).

Dall'Aglio suonerà la batteria presentando, con Le Sensazioni, alcune canzoni di Celentano, Battisti e Ribelli;

Gianni Dego farà ascoltare al pubblico qualche suo immancabile "cavallo di battaglia";

David Guy allieterà il pubblico con un brano del repertorio del "bel canto" e del patrimonio musicale del nostro paese.

Le Sensazioni, a cui spetta la parte più cospicua dello spettacolo, avranno modo di eseguire alcuni brani del repertorio "storico" della band di Orfeo e Mauro (canzoni de Los Marcellos Ferial, Tony Dallara, Wess, Piero Focaccia, Edoardo Vianello, Nada, Rita Pavone, Ornella Vanoni, New Trolls, Nomadi, ma anche di Zucchero, Raf, Jovanotti, Lucio Dalla e altri...). Sul palco ci saranno Massimo Salasnich (conduzione e tastiere), Max Marchioli (voce e fiati), Valerio Poncini (batteria), Alessandro Bottaro (tastiere e voce) cui si aggiungeranno Davide Pomponio e Giuseppe Girgenti (chitarre) oltre ad Alberto Guzzo (basso), con la partecipazione, via-via, dei cantanti Lara Belluco, Bettj, Betta Bacchin, Nicoletta Lorenzi, Betty Bellon, Oscar Valandro, Roberto Milan, oltre all'animazione di Piero Fisanotti.

Quanto ai The Mods, il loro repertorio è tratto dal meglio del rock degli ultimi 50 anni: sul palco Francis LoMosk (batteria), Marcello Martinucci (chitarra solista), Federico Toson (voce e chitarra) e Matteo Chiesa (basso).

Non sono escluse sorprese con la partecipazione di ulteriori ospiti dell'ultimo momento.

Il coordinamento tecnico dell'evento è affidato a Chiara Moschin.

Ingresso

Posti numerati.

Biglietti già disponibili online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova e presso le prevendite C’era una volta Cartoleria via Asolo n.9 – Cartoleria Prosdocimi piazzetta Pedrocchi n.10 – Copertina libreria, cartoleria, giocattoli via Armistizio n.289 zona Mandria.

Biglietti d'ingresso euro 10 - Ridotti (over 65) euro 9 + diritti di prev. Evento benefico, il cui utile andrà devoluto a favore dell’Associazione Alessandro Bolis di Carmignano di Brenta. C’era Un Ragazzo Show Padova Spettacoli

La biglietteria del teatro aprirà solo la sera dello spettacolo, dalle ore 20.

Info www.tempieritmi.it - info (no "prenotazioni") 351.9220080

Dettagli

Orfeo Valandro è stato cantante e chitarrista: classe 1949, negli anni ‘60 aveva iniziato con il gruppo “I Verticali”, quindi negli anni 70-80 si era dedicato ad altre passioni, prima di arrivare ad essere il cantante-bassista dei “Reporters” (dal 1989) e poi de “Le Sensazioni” (dal 1996) formazioni fondate dal cugino Mauro Moschin , con cui ha anche collaborato al fianco di grandi artisti italiani melodici anni ’60/’70 (ad es. Jimmy Fontana, Mal, Equipe 84, Wilma Goich, Dino, Tony Dallara, Bobby Solo, Rocky Roberts ed altri). Con la sua voce “potente e mediterranea” ha interpretato i più grandi successi del revival italiano e del beat nostrano su palcoscenici di ogni tipo (dalle feste di piazza ai locali più esclusivi, senza tralasciare alcuni veri e propri “templi” del ballo).

Mauro Moschin musicista molto noto in città e non solo, diplomato in chitarra al Conservatorio Pollini, per molti anni della sua carriera pop ha suonato il basso, partendo già da adolescente a calcare palcoscenici e pedane dedicate a gruppi, band, complessi... Meticoloso ed esigente, divenuto anche organizzatore e impresario del mondo dello spettacolo a livello nazionale ed internazionale, coinvolgeva artisti affermati o in erba con la sua passione, riuscendo ad ottenere sempre da loro il meglio, trovando gli argomenti giusti per convincerti della bontà del nuovo progetto che sottoponeva loro. Instancabile lavoratore, aveva il dono di saper trovare in ciascuno il talento da sviluppare e mettere a frutto, fosse sul palco o fosse dietro le quinte. Generoso, altruista e sempre pronto alla condivisione con artisti e collaboratori.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/cera-un-ragazzo-anzi-due-show/

Foto articolo da https://www.piccolo-padova.it/cera-un-ragazzo-anzi-due-show/