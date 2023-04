A Villa Draghi "C'era una volta un circo"

Una favola senza tempo di un orfanello che lavora per lo spettacolo circense di Madame Bovary in una versione teatrale itinerante con performers ed attori. Peter, un giovane orfanello con un cassetto pieno di sogni, costretto assieme ad altri orfanelli a lavorare e a rubare per un tozzo di pane dalla perfida ma affascinante Madame Bovary. Quest'ultima, direttrice di uno spettacolo circense itinerante un po' fatiscente e da baraccone, con artisti controversi e rocamboleschi. Unico affetto di Peter, un vecchio prestigiatore oramai decaduto, ma per lui una figura quasi paterna che lo rassicura e cerca di farlo crescere come una persona giusta, tentando così di riscattare un po' della propria esistenza.

Riuscirà Peter a riprendere in mano le redini della sua vita ed a realizzare i propri sogni malgrado la perfida e malvagia Madame Bovary? A volte l'occasione rende l'uomo libero e riserva delle nuove ed inaspettate amicizie. Uno spettacolo divertente, ironico e commovente, che saprà toccare l'anima di grandi e piccini e...dal finale decisamente inaspettato.

Lo spettacolo ha una durata di 60'/75’ con quattro repliche giornaliere per un totale di 16 repliche nell'arco dei 4 giorni di rappresentazione, fino ad un massimo di 40 persone per turno. Ad aspettarvi all'ingresso dei cancelli della villa ci sarà uno strano personaggio, la vostra guida per l’intero spettacolo, e un trenino che vi porterà in cima al colle dove si trova Villa Draghi; il trenino è di fatto l’inizio dello spettacolo e si atterrà rigorosamente agli orari senza aspettare alcun ritardatario. (La puntualità fa da garanzia alla buona riuscita dello spettacolo).

I turni sono a numero strettamente chiuso: la partecipazione viene garantita per tutte le persone che prenoteranno attraverso il nostro sistema online, sarà possibile acquistare anche in loco ma soltanto previa disponibilità di quel turno. Inviteremo gli spettatori a raggiungere il cancello di ingresso a Villa Draghi almeno 10 minuti prima dell'orario dello spettacolo in modo da permettere le operazioni di check-in.

Informazioni e biglietti: https://dice.fm/artist/vivi-la-favola-2rdb6