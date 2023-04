Gli erbari: capsule del tempo, della biodiversità e del clima

Foglie secche in mezzo a giornali ingialliti e quell’esperimento coi fiori fatto da bambini a scuola, sepolto nella notte dei tempi: per molti gli erbari non sono associati alle piante, ma a polvere e ricordi. Eppure la loro utilità per i ricercatori e per chi vuole conoscere il mondo non è cambiata nei secoli. Anzi, grazie all’evoluzione tecnologica gli erbari possono fornire informazioni preziose sul nostro rapporto con la natura. Basta leggerli con gli occhi di oggi.

