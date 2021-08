Ernia in concerto all'Arena live del Gran teatro Geox a Padova (nuova data)

Data spostata al 17 settembre come recita il post Facebook:

" CAMBIO DATA

La data estiva di Ernia in concerto all'Arena Live Geox, prevista per il 10 settembre, è stata spostata al venerdì successivo, 17 settembre, per sopraggiunti motivi televisivi dell’artista.

I biglietti già acquistati per il concerto rimangono validi

Per chi invece volesse acquistare il ticket ci sono ancora DISPONIBILITÀ: https://shop.ticketmaster.it/.../acquista-biglietti-ernia..."

A pochi giorni dall’annuncio della tappa del tour di Rkomi, un nuovo grande nome in programma all’Arena Live Geox di Padova: Ernia.

In apertura, come per la data di Rkomi, il giovane Veneto Will Buse.

Dettagli

È il secondo annuncio nel giro di pochi giorni per Snackulture e Zed Live, che hanno già annunciato per il 3 settembre il live di Rkomi all’Arena Live Geox.

Stessa location, una settimana dopo (10 settembre ore 21.30), per il rapper milanese Ernia, in tour con la versione deluxe del suo album Gemelli, certificato doppio platino, che prende il nome di Gemelli (Ascendente Milano).

Si tratta dell’unica tappa veneta del suo tour, durante il quale l’artista porterà sul palco i suoi recenti tormentoni, come Ferma a Guardare in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari, ma anche super hit che lo hanno visto protagonista delle classifiche lo scorso anno, come Superclassico (cinque volte platino), fino ai suoi primi successi.

È il secondo concerto live annunciato in programma per la location estiva del Gran Teatro Geox, sintomo di una ripartenza sempre più vicina e reale. L’evento comunque si terrà, ovviamente, nel rispetto delle direttive contro la pandemia legate al mondo degli eventi, ospitando mille persone distanziate e a sedere.

In apertura ad Ernia, come per il concerto di Rkomi, sarà il giovane veneto Will Buse.

I biglietti (29 euro + comm) sono disponibili dalle 14 di oggi martedì 8 giugno.

Info web

https://www.facebook.com/zedlive

https://zedlive.com/evento/live-ernia/

Forto articolo dalla pagina Facebook ZedLive!

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...