“Tutti hanno paura tour”, Ernia alla Kioene Arena

Fresco del travolgente successo del suo ultimo album "Io non ho paura", il rapper milanese Ernia annuncia un imperdibile tour nei palazzetti: per la data zero è stata scelta la Kioene Arena di Padova, con appuntamento fissato per domenica 19 marzo 2023!

Il 2022 è stato un anno davvero importante per Ernia, una delle voci più uniche, originali e autorevoli, capace di reinventare il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche e che vede oggi raggiungere due importanti risultati. Pubblicato il 18 novembre via Island Records, il suo ultimo disco "Io non ho paura" è già certificato disco d'oro, dopo aver debuttato al primo posto della classifica ALBUM Fimi-GfK con l’ingresso nella classifica SINGOLI Fimi-Gfk di tutte le quattordici tracce che lo compongono.

Quello di Ernia era uno degli album più attesi del 2022, e non ha deluso le aspettative: "Io non ho paura" ha già conquistato la critica e infiammato l'entusiasmo dei fan. Ma come più volte ha dichiarato, ciò che Ernia desidera è soprattutto avere la possibilità di presentarlo dal vivo; desiderio, questo, ampiamente condiviso dai suoi fan. E che finalmente sarà esaudito.

Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, nasce 29 anni fa e cresce nelle strade della periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni '00, l'hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68, riesce in poco tempo a raggiungere un ruolo di primo piano nell'attuale scena musicale italiana, confermandosi un artista di grande rilievo grazie agli ottimi risultati di critica e di pubblico dell'album. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno: Gemelli, che fa il pieno di certificazioni. Il 21 maggio 2021 vede l'uscita di una nuova versione del progetto, arricchita da brani inediti, dal titolo Gemelli Ascendente Milano. Il 18 novembre 2022 pubblica il suo quarto album IO NON HO PAURA.

Biglietti disponibili a partire dalle ore 16 di mercoledì 14 dicembre su Ticketmaster e Ticketone, nei punti vendita dalle ore 11.00 di lunedì 19 dicembre.

Info web

https://zedlive.com/evento/kioene-arena-padova-ernia/

Foto articolo da https://zedlive.com/evento/kioene-arena-padova-ernia/