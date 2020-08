“Eroi”, Andrea Pennacchi al teatro Verdi

Cosa rimane oggi dell’Iliade? È possibile raccontarla ancora? Eppure basta poco: è sufficiente un episodio che risuoni dell’esperienza personale per entrare in questa fortezza piena di tesori velati dal tempo. Andrea Pennacchi, accompagnato dalle musiche di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini, ha scelto il racconto più vicino possibile a quello originario per permettere allo spettatore di riempire le parole del narrato con le immagini della propria esperienza.

Ma a partire dai ricordi di scuola, dalla memoria di una copia dell’Iliade donata dal padre la narrazione mescola Bush e Agamennone, Omero e Kill Bill, maestri di judo ed eroi della mitologia. La città di Troia diventa così uno Stato canaglia e la vicenda della bella Elena il primo caso di disinformazione bellica della storia. Non un tentativo di raccontare l’Iliade intera, ma un episodio solo, che vale per tutti: quello di Ettore e Achille.

Dove e quando

29 agosto ore 19

Eroi

Padova / Teatro Verdi

Teatro Boxer

di e con: Andrea Pennacchi

musiche: Giorgio Gobbo, Sergio Marchesini

regia di: Mirko Artuso

fotografie: Giovanna Bison

