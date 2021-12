Una giornata speciale a Esapolis con ospite Emanuele Biggi

Una giornata speciale a Esapolis: alla scoperta dei Micromondi con Emanuele Biggi e con laboratori interattivi dedicati con specie mai viste prima:

Sabato 11 Dicembre 2021

10–18

ESAPOLIS

via dei Colli, 28

PADOVA

Dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo! Sabato 11 dicembre 2021 un’occasione unica e imperdibile per i visitatori di Esapolis! In occasione dell'evento di presentazione del nuovo libro Micromondi - Storie di animali, piante e forme di vita nascosti in luoghi irraggiungibili o dietro la porta di casa del noto divulgatore naturalistico e conduttore di Geo di Rai3, Emanuele Biggi, i visitatori di Esapolis avranno la possibilità di partecipare a degli speciali laboratori speciali interattivi sugli abitanti dei Micromondi. I laboratori speciali si terranno sia in mattinata sia nel pomeriggio e saranno gratuiti per i visitatori del museo sulla base della disponibilità di posti e orari.

Informazioni e contatti

L’incontro con l’autore che presenterà il suo nuovo libro si terrà a Esapolis dalle ore 17 alle 18, e sarà gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti contattando lo 049 8910189 o segreteria@micromegamondo.com.

Ricordiamo che per i provvedimenti di contenimento anti-Covid19, sono obbligatori per accedere il Green pass e la mascherina, secondo la normativa vigente.

Per maggiori informazioni: www.micromegamondo.com, segreteria@butterflyarc.it; 0498910189.