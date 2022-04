Escursione lungo l'alta via Euganea

Sabato 23 aprile percorreremo “mezza Alta Via Euganea”, sentiero n.1. Per motivi organizzativi non verrà svolto il week-end, ma vogliamo ugualmente goderci la meravigliosa natura dei Colli Euganei in piena fioritura! Percorreremo mezza Alta Via, circa 20 km, e i nostri passi saranno accompagnati per tutta la giornata da una guida ambientale naturalistica e da uno staff di supporto pronto a dare assistenza. All’arrivo un simpatico intrattenimento ricordando antichi usi e costumi contadini.

Programma tour:

Dalle ore 9 alla ore 9.30: registrazione e ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Villa di Teolo con un caffè di benvenuto, consegna del cestino da pic-nic a km zero a cura dell’Az. Agricola Valle Madonnina, per il tuo pranzo a sacco

Ore 9.30- 13 circa: cammino

Ore 13-14 circa: pausa pranzo a sacco su prato nei pressi di Casa Marina

Ore 14-16.30 circa: cammino

Ore 16.30: arrivo a Villa Beatrice d’Este con visita guidata degli esterni e conclusione con caffè e dolci casarecci.

La fine del tour è prevista per le 17.30

Il ritorno al punto di partenza (parcheggio del cimitero a Villa di Teolo) dovrà essere fatto in autonomia! Si prega quindi di organizzarsi in autonomia per il ritorno.

Grado di difficoltà: molto impegnativo

Tratti di salita e discesa molto ripidi e impervi.

Lunghezza percorso: 20 km circa

Costo adulti: 25 euro cad.

Sconsigliato ai bambini

Pagamento in loco, il giorno dell'evento.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/rqFoFi9bM2GU3B5M7. Maggiori informazioni 3454041017.