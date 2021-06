Escursione in bici e barca tra Monselice e Battaglia Terme

Appuntamento il 13 giugno 2021: siamo nel cuore verde del Veneto, al centro delle sue piste ciclabili che si diramano come una complessa rete che copre un vasto territorio. I 100 Colli Euganei, nei pressi di Padova, sono oggi un Parco naturale cinto da un cordone di antiche vie di navigazione. Scopriteli in bici e barca! Arriverete in autonomia nella città murata di Monselice dove vi verranno consegnate le bici. Raggiungerete in bici Arquà Petrarca, un villaggio in pietra, considerato uno dei Borghi più belli d’Italia. Qui avrete la possibilità di assaggiare il Brodo di giuggiole, lo Spritz euganeo, quella con la giuggiola o il gelato alle giuggiole! Lasciata Arquà alle vostre spalle, sulla strada in discesa, notate il Laghetto della Costa, un lago termale che è un sito UNESCO. Fermatevi al cartello informativo in legno e scoprite con la vostra guida perché.

Passerete ora per la tenuta del Castello di Lispida. Dalla collina di Lispida per molti secoli la trachite, la grigia pietra vulcanica usata per pavimentare i campi e le calli di Venezia, fu estratta e trasportata lungo i corsi d’acqua fino a Venezia. Raggiunto il borgo fluviale di Battaglia Terme, un esempio eccellente della cultura fluviale del Veneto, fate la tappa più importante della giornata al Museo della navigazione fluviale o il Museo dei Barcari di Battaglia Terme. Picnic libero a sacco al Museo. Qui troverete modellini di barche, ricostruzione di paesaggi fluviali e filmati originali e scoprirete gli aneddoti dei barcari raccontati dalla voce esperta delle guide del museo. Non dimenticatevi una foto davanti la cascata d’acqua di 7 metri prima di partire in barca.

Lascerete quindi le bici al Museo e vi imbarcherete per navigare con la compagnia Delta tour sulle acque dei Canali Battaglia e Bisato, godendo il panorama mozzafiato dei rilievi vulcanici dei Colli Euganei. Lungo questi canali venivano trasportati verso Venezia cereali, botti di vino, barbabietola da zucchero, riso, tronchi di legno, calcare, trachite e altri prodotti verso i ricchi mercati di Rialto. Tante erano le maestranze legate alla cultura fluviale e tante le fatiche della vita a bordo dei grandi burci. Questa è inoltre parte della strada che lo stesso Francesco Petrarca seguì da Padova alla sua casa di Arquà alla fine del Trecento. Sbarcherete a Monselice completando il vostro itinerario circolare in bici e barca.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni su prezzi e prenotazioni visitare il sito web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/bici-e-barca-tra-monselice-e-battaglia-terme/.

