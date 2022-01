Imbottiglia in cantina da Reassi a Carbonara di Rovolon

Sabato 19 febbraio andremo alla scoperta dei segreti dell'imbottigliamento! L’azienda agricola REASSI di Carbonara di Rovolon è aperta tutto il giorno per rivivere la tradizione di un tempo e vivere l’esperienza dell’imbottigliamento del vino, ascoltando i loro segreti e suggerimenti! Degusta il vino fra le proposte Reassi, scegli il tuo preferito, spinalo dalla botte, imbottiglialo e metti la tua personale etichetta!! Sarà bellissimo, divertente anche per le famiglie e i bambini! E se vorrai rendere questa esperienza ancor più emozionante, mettiti gli scarponi e partecipa all’escursione fra i sentieri di Rovolon! Saremo in compagnia di una guida naturalistica alla scoperta del territorio che accoglie anche i vigneti di Reassi, per capire quali sono le caratteristiche geologiche che rendono speciale questo vino euganeo! Lo faremo in compagnia anche di alcuni amici figuranti dei vecchi tempi che ci racconteranno come una volta si lavorava in vigna, con aneddoti divertenti della vita in campagna.

Dettaglio tour escursione:

- Ore 9: arrivo e registrazione presso l’az. Ag Reassi, Via Manzoni 9, Carbonara di Rovolon (PD)

- Ore 9.10-11.30: escursione

- Dalle ore 11.30: degustazione e scelta del vino, a seguire esperienza dell’imbottigliamento in compagnia della famiglia Bonato, titolari dell’azienda.

La fine del tour è libera, entro le ore 13.

Sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda Reassi, anche se non si effettua l’imbottigliamento.

IMPORTANTE: l’azienda Reassi sarà aperta a ingresso libero anche per chi non parteciperà all’escursione; consigliata la prenotazione tramite mail: info@reassi.it o WhatsApp: Diego 3475340932 o Francesca 3478934781. Orario di apertura: alle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Cosa serve per l’escursione:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Se vuoi la tua borraccia d’acqua

Grado di difficoltà: medio/impegnativo

Lunghezza percorso: circa 5 km

Costo escursione

Costo adulti: 12 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 5 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida abilitata naturalistica per tutto il percorso dell’escursione

Degustazione vino abbinato ad un piattino a Km zero offerto da Reassi

Organizzazione tecnica

Assicurazione base

Nota bene:

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

Evento svolto interamente all’esterno

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/t1uJL5CaRrtMKviA7.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

Info e prenotazioni qui: https://www.incollitour.it/imbottigliamento-reassi-19-febbraio/.

Maggiori informazioni tramite whatsApp qui: https://wa.me/393454041017.