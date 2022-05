Escursione alla scoperta dell’antica storia dei Colli Euganei

Si tratta di una bella escursione alla scoperta della natura, della storia e delle tradizioni – degli antichi borghi che hanno dato origine all’abitato di Torreglia. Le pendici del monte Rua, il colle che domina l’abitato, erano già conosciute in epoca romana quando da una importantissima sorgente naturale veniva captata l’acqua che veniva trasportata verso la zona termale d Montegrotto.

Lungo il percorso incontreremo testimonianze medievali come una casa forte che ha avuto un importante funzione come mulino fino alla fine dell’800, un complesso formato da una fortificazione medievale che nel periodo rinascimentale è stata trasformata nell’abitazione di una ricca famiglia padovana degli Aliprandi e dalla sua galstaldia , il centro dell’importante attività agricola della vastissima proprietà. Il nucleo di raccordo dei piccoli borghi è rappresentato dalla pieve di San Sabino arroccata sul colle della Mira anch’essa edificata sui resti di una delle numerose torri presenti in questi luoghi. Importanti testimonianze architettoniche si hanno anche nei secoli successivi in quanto tra la meta del ‘700 e l’800 Torreglia diventa un importante luogo letterario dove i più illustri letterati padovani si incontravano nelle loro ville spettacolari che potremmo ammirare lungo il percorso. Per la passeggiata non è necessario il Green Pass.



SABATO 14 MAGGIO | ORARI E TURNI DI VISITA

1° TURNO: ore 10

2° TURNO: ore 15

Informazioni e contatti

RITROVO: presso il parcheggio di piazza del Mercato, via V. Veneto, Torreglia (Pd).

DURATA: 3 ore

LUNGHEZZA: 6 km circa | Dislivello: 200 metri circa | medio/facile (alcuni brevi tratti sono ripidi)

CONTRIBUTO:

ADULTI a 13 euro

GRATUITO ragazzi fino ai 16 anni

RACCOMANDAZIONI:

scarponi o scarpe da trekking

abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

zaino con acqua e/o snack,

bastoncini da trekking per chi è abituato ad usarli

mascherina e gel igienizzante

Percorso non adatto ai passeggini. CANI: sono i benvenuti, se tenuti a guinzaglio.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: www.venetosegreto.it/eventi.