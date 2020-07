Escursione dai colli verso Padova in bici lungo il Bacchiglione

Facile escursione che si snoda su piste ciclabili lungo vie d’acqua. Queste sono state le vie di comunicazione più trafficate e più importanti del territorio padovano. Lasciate i profili vulcanici dei Colli Euganei per dirigervi verso la città capoluogo. Passate le Terme Euganee, incontrate la splendida Villa Emo Montecchia adagiata sulla cima di una piccola collina. Poco dopo proseguite lungo la pista ciclabile del fiume Bacchiglione che vi porta diritti a Padova. Tempo libero per la visita della città e uno spritz nelle piazze. Rientro lungo il Canale Battaglia a Montegrotto terme.

Escursione circolare con partenza e arrivo a Montegrotto Terme, totale 37 km in piano.

Ritrovo: ore 9.30 ogni giovedì di luglio e agosto 2020 su prenotazione presso la nostra agenzia in Via Aureliana 50, 35036 Montegrotto terme PD.

Durata: intera giornata dalle ore 9.30 alle ore 16.30 circa.

Prezzo adulto: 15 euro adulto, 10 euro bambino. Include: servizio di guida in bici e percorso guidato. Partecipazione con bici propria.

Extra: noleggio bici da cicloturismo 15 euro adulto, 10 euro noleggio bici per i bimbi più grandi (oltre 8 anni), taglia bici in base all’età. Per i bimbi più piccoli, è incluso il seggiolino (1-5 anni) oppure il cammellino (5-7 anni) a scelta. Per maggiori dettagli, visitate la nostra pagina Accessori bici per bambini.

Extra: 10 euro ebike.

Prenotazione obbligatoria

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.facebook.com/events/712561866266860/