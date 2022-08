Escursione all’alba di ferragosto: il Monte Ceva

Ancora avvolti dal buio e in compagnia del verso di qualche rapace notturno, ci incammineremo per salire il Monte Ceva e raggiungerne la cima (255m), per godere della potente bellezza dell’alba e di un panorama mozzafiato a 360°. Il rilievo è costituito da brecce latitiche, da rocce riolitiche, tufi e da minerali ferromagnetici che in un punto specifico ci faranno letteralmente “impazzire” l’ago della bussola! Se ne avete una e volete vedere per credere, portatela. Grazie a questa speciale e specifica geologia e per la conformazione del rilievo, vedremo una curiosa e insolita associazione botanica: il semprevivo ragnateloso (sempervivum arachnoideum) tipica pianta montana, nonche relitto glaciale, che convive insieme al fico d’india nano (opuntia compressa ) tipica pianta di deserto.

Scendendo dalla cima avremo una vista suggestiva sull”imponenza del Castello del Catajo e a chiusura del nostro anello, costeggeremo una preziosa zona umida , alcuni maronari secolare e un’antica casa colonica abbandonata, per sbucare infine, al nostro punto di partenza.



Lunedì 15 agosto:

1° turno: ore 5:10

DURATA: 2h30 circa

LUNGHEZZA: 4 Km circa, 250mt di dislivello

DIFFICOLTÀ: media / percorso non adatto ai passeggini

DA PORTARE:

Obbligatorio l’uso di scarpe da trekking.

Cappellino

Crema solare

Acqua

Snacks

CANI: Al guinzaglio, è consentita la loro presenza lungo il percorso.

RITROVO: parcheggio della chiesa di Turri in via Scagliole, frazione di Montegrotto Terme (PD)

CONTRIBUTO:

13 euro ADULTI

5 euro RAGAZZI fino a 16 anni

Prenotazione obbligatoria dal sito: https://eventi.venetosegreto.com/evento/alba-di-ferragosto-il-monte-ceva/