Escursione al museo della Navigazione fluviale... a piedi

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, ovvero il Museo Civico della Navigazione Fluviale, comunica che, sabato 26 giugno, dalle 17 alle 20, in collaborazione con Coop. A perdifiato, organizza un’escursione naturalistica guidata al Sentiero “Ferro di Cavallo” e a Battaglia Terme, con tappa il Museo Civico della Navigazione Fluviale.

Un'occasione per scoprire la storia del borgo fluviale e portuale dei Colli Euganei e il suo territorio non solo via acqua, ma anche via terra!

Programma

Ore 17 ritrovo in Piazzale Don Romano 1 a Battaglia Terme. Passeggiata guidata al Museo diffuso del borgo e visita guidata al Museo dei Barcari;

Ore 18.30 escursione naturalistica al Sentiero "Ferro di Cavallo";

Ore 20 conclusione dell’evento.

Quota di partecipazione:

7 euro escursione naturalistica

8 euro biglietto di ingresso al Museo e visita guidata

Sicurezza

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a info@aperdifiato.com

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa Covid-19.

Iniziativa organizzata da soggetti certificati CETS del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Info web

https://www.facebook.com/events/2892680074304615/

Foto articolo da comunicato stampa.

