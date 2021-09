Escursione naturalistica sul Monte Ricco con tappa "gustativa" al Podere la Pignara

Sabato 11 settembre dalle ore 15 vivremo insieme una bellissima escursione sul Monte Ricco a Monselice, in compagnia della guida naturalistico ambientale Elena Bettio. Percorreremo i suoi sentieri, passando per la suggestiva terrazza panoramica con la statua di Ercole, che invita ad ammirare il paesaggio mentre sorregge il mondo. A destra di essa, saliremo la scalinata di ben 220 scalini che conduce all'Eremo di Santa Domenica (oggi non visitabile). Proseguiremo il nostro cammino sul versante sud, fino ad arrivare allo straordinario “PODERE BIO LA PIGNARA”, un’azienda agricola attenta alla sostenibilità, appassionata della terra, dell’agricoltura e della tradizione, che spazia da cereali antichi, farine da macinazione a pietra, prodotti panificati nel forno a legna, legumi, olio, miele e giuggiole.. un tesoro davvero da scoprire!!

Il tutto sarà annaffiato da un eccellente calice di vino dell'azienda vitivinicola VIGNE AL COLLE di Rovolon.

Dettaglio:

Ore 15: ritrovo e registrazione presso il parcheggio Via del Carmine (vicino alla Chiesa del Carmine)

Ore 15.10-18: escursione Monte Ricco

Ore 18-19: tappa al Podere Bio La Pignara, con visita dell’azienda e degustazione

Presso la tappa in azienda La Pignara sarà possibile acquistare i loro prodotti e il vino dell’azienda Vigne al Colle, un’occasione unica per provare le loro gustose produzioni.

Cosa ti serve:

Abbigliamento comodo, scarpe da trekking e se li hai porta i bastoncini

Se vuoi portati dell’acqua

Grado di difficoltà: medio/facile

Lunghezza percorso: circa 7 km

Prezzo:

Costo adulti: 18 euro cad.

Bambini dai 4 ai 17 anni: ridotto 10 euro cad. (escluso il vino)

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito (non prevista degustazione)

Il prezzo comprende:

Guida abilitata naturalistica Elena Bettio per tutto il percorso del tour

Degustazione dei prodotti del Podere + un calice di vino dell’azienda Vigne al Colle

Organizzazione tecnica

Nota bene:

Si raccomanda la puntualità!

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Evento a numero a chiuso.

È obbligatorio rispettare le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/ajWvAJZjCzN8xpsD8.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta da parte di In.Colli Tour.

