Escursione al tramonto con visita alla Villa Contarini Giovanelli Venier

Sabato 28 gennaio 2023 vivremo un pomeriggio sicuramente unico e ricco di emozioni. Un susseguirsi di momenti esclusivi che ti riempiranno il cuore regalandoti un’occasione irripetibile! Per commemorare il “giorno della memoria”, visiteremo la bellissima Villa Contarini Giovanelli Venier a Vo’ Vecchio, utilizzata durante la seconda Guerra Mondiale dai nazisti come campo di concentramento degli ebrei delle province di Padova e Rovigo. Seguirà poi una passeggiata con guida naturalistica fino alla croce del Monte Santo di Lovertino, dove vedremo tramontare il sole e a lui affidare le speranze del nuovo giorno che verrà.

Scenderemo in compagnia del buio della notte, per ritornare in Villa, dove ci attenderà una commovente performance: l’attrice Sarah Trevisan infatti ci proietterà a vivere le emozioni e sentimenti che gli ebrei vissero all’interno dei campi di concentramento, a onore di tutte le vittime dell’Olocausto. Termineremo con un momento di degustazione di formaggi finale, a cura dell’azienda agricola Valle Madonnina, accompagnati ad un buon vin brulè!

Dettaglio tour:

Ore 14: registrazione presso VILLA CONTARINI GIOVANELLI VENIER a Vo’ Vecchio, Piazza B. Santimaria n. 240

14-15.15: visita in Villa

15.15-18.15: passeggiata con tramonto

Dalle 18.15 circa: performance con degustazione finale

La fine del tour è prevista verso le 19

Presso la villa, sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda agricola Valle Madonnina che degusteremo a fine tour. Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Se vuoi la tua borraccia d’acqua

Torcia

Grado di difficoltà: medio. Lunghezza percorso: circa 8 km.

Costo:

Costo adulti: 18 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 10 euro cad.

Nota bene:

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/YSGgjkLg8Y42BdqL9.