Escursioni in bici + serprino: la proposta per festeggiare al meglio la bollicina frizzante dei Colli

Dal 16 al 19 luglio 2021 sui Colli Euganei vi aspetta il Serprino WeekEnd. Evento diffuso di bollicine e cicchetti in cantina, aperitivi gourmet al tramonto, tour guidati, cene al chiar di luna, ville e castelli, relax alle terme…. Emozioni en plein air sui Colli Euganei!

Noi di Viaggiare curiosi vi proponiamo un tour in bici in autonomia senza guida per assaggiare la bollicina frizzante dei Colli Euganei in 2 diverse cantine del territorio: il Serprino!

Il Serprino DOC, ottenuto dall’uva Glera, denominata localmente “Serprina“, ha una struttura morbida, i profumi freschi e floreali tipici del vitigno ed il gusto leggero lo rendono un vino particolarmente indicato per l’estate e per l’aperitivo.

Ore 15.30 Punto di ritrovo: Radisson Blu Resort, Terme di Galzignano – Viale delle Terme, 84, 35030 Galzignano Terme PD. Come arrivare: in treno alla stazione di Battaglia Terme + 1 km a piedi. In auto: parcheggio libero

Bike tour lungo il percorso stabilito

ore 16.30 cantina Loreggian ad Arquà Petrarca: 1 calice Serprino accompagnato da crostino con prosciutto e burrata

Pedalata per raggiungere i Giardini di Valsanzibio dove una foto è un must have davanti al Portale di Diana.

ore 17.30 cantina Il Pianzio: degustazione piatto con formaggi e della carne di bufalo del caseificio Scacco + 4 vini (incluso il Serprino)

ore 19.30 Rientro al noleggio e fine servizi.

Percorso: 18 km cca su strade secondarie a basso traffico, prevalentemente in pianura. Percorso adatto a bambini sopra i 12 anni abituati a pedalare.

Quando: sabato 17 luglio

Durata: dalle 15.30 alle 20 cca

Punti di interesse: Castello di Lispida, cantina Loreggian ad Arquà Petrarca, Giardino di Valsanzibio, cantina Il Pianzio a Galzignano Terme

per info fare click sul link

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/serprino-bike/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...