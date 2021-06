Esperia estate 2021: il programma della rassegna di cinema all’aperto

Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso il Cinema Esperia ripropone l’arena estiva all’aperto con una durata più prolungata. Dall’inizio di maggio il Cinema Esperia ha riallacciato il rapporto con il pubblico ripredendo nei week end una programmazione ridotta, viste le disposizioni di sicurezza. Si è avuto modo comunque di constatare la permanenza del desiderio di tornare ad assistere a spettacoli in condivisione con altre persone. Questo ha stimolato la decisione di riproporre la rassegna all’aperto, consona alle condizioni estive e meno problematica dal punto di vista sanitario.

Mentre riprendono vita tante occasioni di socializzazione, contiamo che la nostra proposta possa contribuire ad animare la nostra zona della città con un’offerta che unisca le dimensioni del divertimento, della socialità e della cultura

La rassegna

Estate Esperia si svolgerà nel piazzale del patronato della parrocchia Santa Maria Assunta in via Chiesanuova 90, a fianco della sala.

Le proiezioni avranno luogo tutte le settimane nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, da giovedì 24 luglio a sabato 21 agosto Non si esclude un’eventuale prosecuzione in caso di particolare successo.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.15 circa, col sopravvenire del buio. Il biglietto d’ingresso è unico a 5 euro. Saranno accettati gli abbonamenti già emessi e non ancora esauriti. Per motivi organizzativi non sarà possibile l’acquisto del biglietto online.

In caso di maltempo le proiezioni avranno luogo in sala al Cinema Esperia con il limite di posti consentiti dalle disposizioni vigenti.

Verranno rispettate tutte le indicazioni della normativa anti Covid, come distanziamento, igienizzazione ecc. Per questo si chiede agli spettatori di arrivare con un certo anticipo in modo da eseguire le operazioni d’ingresso evitando l’eccessivo affollamento.

All’inizio delle proiezioni e durante l’intervallo, sempre nel rispetto della normativa, sarà in funzione il bar del patronato adiacente all’area delle proiezioni.

Il programma

Il programma è in fase di definizione e verrà comunicato appena possibile.

Per ora sono pronti i film della prima settimana: apertura giovedì 24 con “The specials-Fuori dal comune”, commedia francese che unisce il brio comico al sempre attuale invito alla solidarietà e all’integrazione. Seguiranno Venerdì 25: “Miss Marx” l’acclamato successo di Susanna Nicchiarelli e Sabato 26: ”La candidata ideale” di Haijfaa al Mansour.

Si è cercato di proporre film accessibili ad un pubblico vasto, differenziando per quanto possibile le serate.

Il giovedì sarà dedicato a film d’autore o d’essai,

sarà dedicato a film d’autore o d’essai, il venerdì a film di qualità destinati ad un largo pubblico e

a film di qualità destinati ad un largo pubblico e il sabato a film per famiglie.

Tenuto conto delle difficoltà del mercato cinematografico non ci saranno molti titoli recentissimi, ma saranno comunque film che meritano di essere apprezzati sul grande schermo.

Il programma delle settimane successive sarà reso noto attraverso i social della sala e gli strumenti di informazione locale.

Serate evento

Nel corso della rassegna avranno luogo alcune serate evento nelle quali il pubblico potrà incontrare il regista o l’interprete del film proiettato. Per ora sono fissati i seguenti appuntamenti: giovedì 8 luglio il film Guerra a Cuba alla presenza del regista Renato Giugliano giovedì 22 luglio Stem Cell di Giuseppe di Giorgio, presente l’attrice Roberta Barbiero.

Informazioni

www.cinemaesperia.com

fb: esperia padova

instagram: esperia_padova

