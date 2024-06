Esperia estate 2024: il programma della rassegna di cinema all’aperto

Prezzo non disponibile

Il Cinema Esperia propone la consueta rassegna cinematografica estiva, con proiezioni di pellicole uscite negli ultimi mesi nelle sale cinematografiche, alcune delle quali propongono un biglietto al costo agevolato. La sala aderisce infatti all'iniziativa cinema revolution: dal 14 giugno e per tutta l'estate i film italiani ed europei in programmazione nelle sale aderenti all’iniziativa avranno un costo di soli 3,50 euro.

La campagna si concluderà con l’edizione autunnale di “Cinema in festa” da domenica 15 a giovedì 19 settembre, periodo durante il quale il prezzo ridotto permetterà la visione nelle sale aderenti di tutti i film.

Programma

Inizio proiezioni: ore 21.15

4 luglio

Evento speciale-Serata di inaugurazione

C'E' ANCORA DOMANI

Il film di Paola Cortellesi

5 luglio

ANATOMIA DI UNA CADUTA

di Justine Triet

6 luglio

L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI

di Claudio Bisio

7 luglio

ONE LIFE

di James Hawes

12 luglio

ADAGIO

di Stefano Sollima

13 luglio

UN ALTRO FERRAGOSTO

di Paolo Virzì

14 luglio

IO CAPITANO

di Matteo Garrone

19 luglio

FOOD FOR PROFIT

di Giulia Innocenzi

20 luglio

ELEMENTAL

di Peter Sohn

21 luglio

LA CANZONE DELLA TERRA

di Margreth Olin

26 luglio

APPUNTAMENTO A LAND'S END

di Gillies McKinnon

27 luglio

PALAZZINA LAF

di Michele Riondino

28 luglio

OPPENHEIMER

di Christopher Nolan

Info

Biglietti: intero euro 5; ridotto euro 3,50 "cinema revolution"

Tel: 0498714746

Email: cinemaesperia.pd@gmail.com

https://www.esperiapadova.it/

https://www.facebook.com/CinemaEsperiaPadova

https://www.instagram.com/esperia_padova/