“L’esperienza del vivere accanto alla disabilità”: l'evento-spettacolo a Selvazzano

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, la Città di Selvazzano Dentro organizza sabato 2 aprile alle ore 10.00 presso l’Auditorium San Michele in via Roma 68, l’Evento-Spettacolo “L’esperienza del vivere accanto alla disabilità” Consapevolezza, Condivisione e Musica da un’idea della Dottoressa Giulia Franco che presenterà il suo libro “Il guanto di mio fratello” edizioni Il Prato che tratta di disabilità ed autismo. In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico.

Interverranno Marinella Drudi come genitore e per l’AULSS 6 Euganea la Dottoressa Elisabetta Ramaglioni, Neuropsichiatra Infantile, impegnata nella diagnostica e studio dei problemi dello spettro dei disturbi autistici, e che porterà la propria testimonianza in campo medico. Accompagnati dalle musiche di Nicola Marrano, Elena e Luciano Tavella.

«Il nostro territorio ha la peculiarità di ospitare esperienze importanti – spiega il Sindaco Giovanna Rossi – quali le Cooperative Il Girasole, Iride, il Progetto Down Dadi, l’Associazione La Pietra, Ali della Gioia, Nuova Agricola Girasole e molte altre realtà: nel loro complesso si tratta di Progetti di Welfare Comunitario che favoriscono la diffusione di una cultura inclusiva ed integrata con la crescita della Comunità stessa. Per questa ragione si ritiene importante, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, proporre un evento che ribadisca il valore sociale delle abilità diverse protagoniste di un progetto di vita e della possibilità che queste contribuiscano alla costruzione del bene comune e all’arricchimento della collettività. Ci tengo a ringraziare la Commissione Pari Opportunità presieduta dal Consigliere Michela Barbiero e tutti i Componenti per aver proposto ed organizzato questo importante evento, grazie a tutti per la collaborazione e la sensibilità».

