EsperiMusme: "Bloodsim" il 28 dicembre 2022. Il cuore è un organo speciale, un muscolo straordinario, la pompa che permette al sangue di circolare dentro il nostro corpo. Ma come è fatto? E soprattutto come funziona? E tutto il sangue che pompa dove va a finire e da cosa è composto? Grazie a delle speciali tecnologie e divisi in gruppi capiremo come funziona la circolazione del sangue, intuendo la differenza fra arterie, vene e capillari. Laboratorio per bambini che frequentano la scuola primaria.

