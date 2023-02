EsperiMusme: "Un corpo, cinque sensi" il 25 marzo 2023. I nostri organi di senso ci permettono di entrare in contatto con il mondo che ci circonda. Grazie a loro possiamo fare tantissime esperienze, come sentire il profumo dei fiori, gustare un buon panino, ascoltare la nostra canzone preferita, e molto altro: se dovessimo fare una lista di tutto quello che siamo capaci di fare con i cinque sensi, non finiremmo più di scrivere! Scopriamo come funzionano al MUSME. Laboratorio per bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.

Informazioni e contatti: https://www.musme.it/esperimusme-lab/.