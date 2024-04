Esperimusme: "Darwin e i fringuelli delle Galapagos"

Le Galapagos furono la tappa più importante dei viaggi di Darwin: qui notò come il becco delle diverse specie di fringuello cambiasse in base alla dieta e all’habitat, gettando le basi per la scoperta dell’evoluzione. Insieme ripercorreremo le osservazioni del naturalista inglese per comprendere in modo semplice e divertente le leggi che governano l’evoluzione dei viventi!

Anche quest’anno gli EsperiMUSME saranno uniti da una serie di grandi fili conduttori tematici, in un mix di grandi classici e attività laboratoriali completamente nuove. Gli EsperiMUSME di maggio saranno dedicati all’evoluzione dei viventi: insieme scopriremo gli incredibili viaggi di Charles Darwin e in sua compagnia scopriremo le incredibili leggi che regolano l’evoluzione delle specie!

DURATA: 50 minuti

ETA’: Bambini che frequentano la scuola primaria.

COSTO: 8 euro a bambino. Il biglietto include l’ingresso al museo. Non sono previsti accompagnatori.

Maggiori info e prenotazioni al link: https://www.musme.it/esperimusme-lab/