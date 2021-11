EsperiMusme: i grassi. Evitarli o mangiarli? Un incontro al Museo di Storia della Medicina di Padova

I grassi sono tutti cattivi? Scopriamolo insieme in questo laboratorio! Parleremo di cosa sono i lipidi, di come vengono usati nel nostro corpo e quali cibi dobbiamo mangiare per assumerli in maniera corretta. Attraverso un gioco scopriremo quanti grassi contengono alcuni dei cibi più amati dai bambini.

Appuntamento al Musme di Padova il 18 dicembre 2021 dalle ore 16.

Informazioni e contatti

Web: https://www.musme.it/esperimusme/.