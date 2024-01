EsperiMusme: "Alla scoperta del Dna"

Com’è fatto il misterioso libretto d’istruzioni del nostro corpo? E come funziona? Un laboratorio per scoprire insieme i segreti del nostro DNA costruendo un modellino in 3D… con delle caramelle!

Gli EsperiMUSME sono i laboratori didattici del MUSME, pensati per far innamorare gli scienziati di domani. Perché, come ci insegna Galileo Galilei, il miglior modo per comprendere qualcosa è sperimentarlo in prima persona! Anche quest’anno gli EsperiMUSME saranno uniti da una serie di grandi fili conduttori tematici, in un mix di grandi classici e attività laboratoriali completamente nuove. Febbraio, il mese più corto dell’anno, sarà dedicato alle cose microscopiche: DNA, cellule, virus, batteri e molto altro!

DURATA: 50 minuti

ETA’: Bambini che frequentano la scuola primaria.

COSTO: 8 euro a bambino. Il biglietto include l’ingresso al museo. Non sono previsti accompagnatori.

È possibile iscrivere il bambino al singolo laboratorio oppure all’intero ciclo tematico mensile, ad un prezzo speciale: 40 euro (6 al prezzo di 5). Esiste anche l’opzione abbonamento che dà accesso, nell’arco di un anno solare dall’acquisto, a 10 laboratori a propria scelta: 70 euro (anziché 80 euro).

Maggiori info e prenotazioni al link: https://www.musme.it/esperimusme-lab/