Esperimusme: "Sibilia de’ Cetto e l’invenzione degli ospedali"

Chi ha inventato gli ospedali moderni? Una donna padovana! Vieni a conoscere con noi la straordinaria storia di Sibilia de’ Cetto, che in pieno medioevo fondò l’antico Ospedale di San Francesco Grande, dove oggi sorge il MUSME. Insieme scopriremo come funzionavano all’epoca gli ospedali e come sono fatti oggi questi luoghi fondamentali per la nostra salute!

Gli EsperiMUSME sono i laboratori didattici del MUSME, pensati per far innamorare gli scienziati di domani. Perché, come ci insegna Galileo Galilei, il miglior modo per comprendere qualcosa è sperimentarlo in prima persona! Anche quest’anno gli EsperiMUSME saranno uniti da una serie di grandi fili conduttori tematici, in un mix di grandi classici e attività laboratoriali completamente nuove. Marzo, che ha al suo interno la ricorrenza della Giornata Internazionale delle Donne, sarà dedicato alle donne nella medicina e alle loro scoperte!

DURATA: 50 minuti

ETA’: Bambini che frequentano la scuola primaria.

COSTO: 8 euro a bambino. Il biglietto include l’ingresso al museo. Non sono previsti accompagnatori.

È possibile iscrivere il bambino al singolo laboratorio oppure all’intero ciclo tematico mensile, ad un prezzo speciale: 40 euro (6 al prezzo di 5). Esiste anche l’opzione abbonamento che dà accesso, nell’arco di un anno solare dall’acquisto, a 10 laboratori a propria scelta: 70 euro (anziché 80 euro). Maggiori info e prenotazioni al link: https://www.musme.it/esperimusme-lab/