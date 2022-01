Abbi cura del tuo corpo: è l’unico in cui dovrai vivere per sempre! Bastano piccoli gesti quotidiani, come scegliere i cibi giusti e mangiare in modo corretto per stare bene! Scopriamo insieme che fine fa il cibo che noi mangiamo e come lavora il nostro apparato digerente.

Esperimusme: a stomaco pieno. Laboratorio per bambini della scuola primaria il 26 marzo 2022.

Web: https://www.musme.it/esperimusme/.