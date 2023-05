Per partecipare è obbligatoria la tessera associativa a Padovaiuta pari a 15 euro

Prezzo Per partecipare è obbligatoria la tessera associativa a Padovaiuta pari a 15 euro

A Padova l'incontro "Esplora i tuoi talenti" l'11 maggio 2023. "Esplora i tuoi talenti" è un percorso esplorativo di 3 incontri rivolto alle donne interessate a reinvestire su di sé per consolidare la propria identità professionale. Il percorso ha come obiettivo il riconoscimento del proprio potenziale inespresso per imparare a valorizzarlo e intraprendere, così, una carriera di successo.

Attraverso la guida esperta della business coach Valentina Contini (docente, consulente aziendale e formatrice in marketing, comunicazione e vendite) verranno trattati i temi della ricerca attiva di opportunità lavorative, della corretta compilazione di un Curriculum Vitae, della preparazione ad un colloquio di lavoro e della gestione dei rapporti lavorativi.

Per partecipare è obbligatoria la tessera associativa a Padovaiuta pari a 15 euro.