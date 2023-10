L’esplorazione del Sistema Solare tra musica e parole, talk e concerto al Padova congress

Indirizzo non disponibile

L’esplorazione del Sistema Solare tra musica e parole con il talk di Roberto Ragazzoni, Direttore INAF – Osservatorio Astronomico di Padova e l’esecuzione delle musiche di Holst a cura dell’Orchestra di Padova e del Veneto accompagnata dal filmato sul Sistema Solare prodotto da INAF con VIS – Virtual Immersion in Science sul megaschermo led più grande d’Europa.

Appuntamento il 23 novembre, ore 20.30, al Padova Congress, Padova Hall - Via Tommaseo 59.

L’evento viene aperto dai saluti del presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova, Antonio Santocono e del sindaco di Padova, Sergio Giordani.

Orchestra di Padova e del Veneto

?Marco Angius Direttore

Programma

Gustav Holst - The Planets op. 32

Informazioni

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

Per prenotare CLICCA QUI

www.opvorchestra.it

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/i-pianeti-di-holst-uninterpretazione-cosmologica

ATTENZIONE

Ingresso pedonale: Via Goldoni, cancello C

Ingresso auto (parcheggio a pagamento): Via Goldoni, cancello E

