Esplorazioni musicali e letterarie all'oratorio di San Rocco

Terzo evento della rassegna "Esplorazioni musicali e letterarie tra parchi e palazzi", un ciclo di eventi in cui sarà possibile visitare con guide e storici dell'arte alcuni dei palazzi e parchi più interessanti del centro storico di Padova, ascoltare alcune poesie scritte e interpretate da poeti padovani e godere di un momento musicale curato da giovani musicisti professionisti.

In questo secondo appuntamento, visiteremo l'Oratorio di San Rocco, di origine medievale e poi rinnovato nel 1525 quando la nobildonna Costanza de’ Rossi acquistò per conto della Confraternita di San Rocco le “case ruinate degli Onara”. La fraglia adibì il fabbricato a sede per le riunioni del capitolo e aprì un cantiere artistico dove confluirono le maggiori presenze artistiche padovane della prima metà del XVI secolo, tra cui Domenico Campagnola, Girolamo Tessari detto dal Santo, Gualtiero Padovano e Stefano Dall’Arzere, celebri pittori attivi nel territorio e attenti alla lezione veneziana. Le pareti della sala inferiore sono splendidamente affrescate con scene che illustrano gli episodi della vita di San Rocco.

In questo luogo sacro si esibirà il Coro della Nova Symphonia Patavina diretto dal M° Davide Fagherazzi. Ingresso a offerta libera con prenotazione consigliata al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-esplorazioni-musicali-e-letterarie-alloratorio-di-san-rocco-746916606677?aff=oddtdtcreator.

Progetto realizzato in collaborazione con l'Associazione Fantalica, Lions Club Arte e Poesia di Padova e Club per l'UNESCO di Padova. Bilancio Partecipato 2023 - Progetti ed iniziative in ambito culturale. Attività realizzata con il contributo del Comune di Padova - Consulta 1