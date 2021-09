“Esplorazioni Tartiniane”: visita alla città e concerto finale alla chiesa di Santa Caterina

Il mese di settembre ha dato il la alla nuova serie delle “Esplorazioni tartiniane”, le visite guidate sulle orme padovane del compositore e violinista Giuseppe Tartini. Il programma dei quattro appuntamenti (tutti i sabati fino al 2 ottobre) viene sviluppato dagli Amici della Musica di Padova e promossa nell’ambito di Tartini 2020, il progetto che l’Università di Padova (DISLL) e il Comune di Padova (Assessorato alla Cultura) dedicano alla valorizzazione della figura del musicista piranese che fu “primo violino e capo di concerto” dell’orchestra della Basilica di Sant’Antonio di Padova e che nella nostra città fondò la celebre “Scuola delle Nazioni”, chiamata così perché nel medio Settecento attirò allievi da tutto il mondo.

Sabato 18 settembre l’appuntamento per la visita guidata è come sempre presso la fontana al centro dell’Isola Memmia, in Prato della Valle, alle ore 15.30. Alla Chiesa di Santa Caterina (in via C. Battisti n. 245), alle ore 17.30, preceduta dalla lettura degli scritti tartiniani a cura di Pierdomenico Simone, suonerà la violinista Daniela Nuzzoli, interpretando due sonate dal manoscritto padovano 1888.

La Nuzzoli, nata a Senigallia (Ancona), si è diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Verona, per poi perfezionarsi alla Scuola di Alto Perfezionamento di Portogruaro e al Corso per solisti di Bologna, promosso dalla Fondazione Toscanini. Attualmente collabora con il gruppo barocco Il Pomo d’oro. Nella sua attività musicale ha collaborato con artisti di fama internazionale quali Cecilia Bartoli, Joyce Di Donato, le sorelle Labeque, Giovanni Antonini, Fabio Biondi e Christophe Rousset. Svolge intensa attività concertistica sia in veste solistica che cameristica e si è esibita nelle più importanti sale da concerto del mondo. Ha inciso per grandi case discografiche, fra cui Erato, Emi-Virgin, Deutsche Grammophon, Naive, Tactus. Pierdomenico Simone, molisano di nascita, dopo gli studi in conservatorio si trasferisce a Padova per frequentare l’università e si diploma attore presso la scuola del Teatro Stabile del Veneto. Visita e concerto sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Nelle sale, nelle chiese e negli spazi interessati saranno rispettate le misure di sicurezza attualmente previste: ingresso con Green Pass personale, posti distanziati, mascherina obbligatoria per tutta la durata del concerto, igienizzazione delle mani.

Per info e prenotazioni: Amici della Musica di Padova info@amicimusicapadova.org | Tel. 049 8756763 | www.amicimusicapadova.org

