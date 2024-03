Esposizione artistica Fedlao

L'Appartamento39, il nuovo spazio multifunzionale aperto a Padova, inaugura una serie di eventi ospitando le opere dell'artista Fedlao. La selezione per L’Appartamento39, di schizzi e dipinti, verte su una serie di opere accumunate dallo studio del soggetto, ritratti umani che traggono ispirazione dalla necessità di ricerca di introspezione degli stessi personaggi ritratti nelle opere La ricerca nei tratti e nei piccoli dettagli sono incentrati sulla fatica di sopravvivere.

L’artista tramite il gesto pittorico studia, scava, sconvolge ed esprime il momento drammatico vissuto dai singoli individui ritratti, rappresentati incessantemente nella sua opera artistica durante la loro vita quotidiana privata. Dettagli ed espressioni sono mezzo per l artista per mettere in discussione la sua natura stessa, le proprie incertezze e la sua estrema sensibilità. In una serie delle opere selezionate si denota la sua necessità di rappresentare la forza della sua voce artista tramite l uso di colori a contrasto, l uso di colori quasi fastidiosi nel fondale, tappezzerie elaborate e fantasie nei capi di abbigliamento,aggiungono emotività e personalizzano le opere stesse.

I tratti ed i gesti primitivi lo riportano ad esplorare mondi fatti di semplicità e naturalità senza perdere il proprio tratto drammatico distintivo. Inaugurazione della mostra 10 Marzo 2024 dalle 11 alle 17 presso L’appartamento39 in via Barbarigo 39, Padova.