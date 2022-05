Esposizione “La sostenibilità in mostra” al Cortile pensile di Palazzo Moroni

Informambiente è uno dei primi Laboratori territoriali di educazione ambientale creati in Italia ed è attivo da più di 20 anni a Padova.

In questi anni si è occupato di educazione alla sostenibilità, di formazione alla cittadinanza attiva e responsabile nella scuola e sul territorio offrendo un luogo aperto a tutti e tutte dove trovare documentazione, strumenti e assistenza per dare vita ad attività di carattere ambientale e progetti educativi.

In occasione di questa importante ricorrenza, Informambiente vuole presentare alcuni dei progetti che ogni anno propone al personale scolastico e dare visibilità alle esperienze di educazione alla sostenibilità realizzati nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 da alcune scuole di Padova:

Scuole dell’infanzia : Bottani, Mamma Margherita, Mirò, San Gregorio Magno;

: Bottani, Mamma Margherita, Mirò, San Gregorio Magno; Scuole primarie : Lambruschini, Mantegna, Muratori, Petrarca, Reggia dei Carraresi, Rodari, Tommaseo;

: Lambruschini, Mantegna, Muratori, Petrarca, Reggia dei Carraresi, Rodari, Tommaseo; Licei artistici: Modigliani e Selvatico.

Per celebrare i suoi venticinque anni di attività, Informambiente organizza una mostra dedicata all’educazione ambientale, al centro della mission di questo ufficio del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova dedicato alle attività di educazione, informazione e comunicazione legate all’ambiente e alla sostenibilità.

Da mercoledì 4 a giovedì 19 maggio, nel cortile pensile di Palazzo Moroni, saranno esposte opere realizzate dagli studenti di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di secondo grado che hanno partecipato, nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, alle proposte educative di Informambiente. Disegni, cartelloni e installazioni saranno così disposti lungo le pareti del suggestivo spazio espositivo per raccontare il lungo percorso della formazione e dell’educazione alla sostenibilità, un percorso declinato da Informambiente in tantissimi progetti, laboratori, eventi, spettacoli, domeniche ecologiche, festival, etc.

Temi delle opere saranno i piedibus, gli orti scolastici, il concorso miglia verdi, l’economia circolare e gli altri argomenti al centro dell’offerta formativa che l’ufficio comunale rivolge alle scuole del territorio e alla cittadinanza dal lontano 1996.

Giovedì 19 maggio, si terrà poi, dalle 10 alle 17.30 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni, il convegno “Educare alla sostenibilità - bene comune per la città”, durante il quale, dopo gli interventi della mattina a cura di relatori di livello nazionale - pedagogisti, docenti, esperti di progetti formativi -, nel pomeriggio sarà dato spazio alle esperienze locali di educazione alla sostenibilità, con il racconto dei protagonisti che nel corso degli anni hanno collaborato con Informambiente mettendo a disposizione energie e competenze preziose.

Dichiarazione dell’assessora all’ambiente: «L’ufficio Informambiente compie venticinque anni e per questo merita di vedersi riconosciuto il suo giusto merito: aver dato vita in tutti questi anni a progetti, laboratori e sperimentazioni per coinvolgere bambini e adulti in un percorso di educazione permanente: un’educazione non trasmissiva ma trasformativa. Capace di rendere i cittadini, a qualunque età, più consapevoli dei valori della natura, dell’ambiente, dei beni comuni e della convivenza civile. Un impegno forse meno appariscente di altri ma importantissimo per la comunità e da preservare con cura».

La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni dal 4 al 19 maggio, dalle 10 alle 19, nel cortile pensile di Palazzo Moroni, in via VIII febbraio.

