Design, moda, arte, essenze: “Donne che ri*creano” l’esposizione allo Spazio Biosfera

Orario non disponibile

Quando Dal 30/09/2022 al 02/10/2022 Orario non disponibile

Donne che ri*creano è un piccolo gruppo di donne artigiane e creative, che hanno percorso e unito la sottile linea che separa l’artigianato classico all’arte.

Leon Battista Alberti definiva l’opera d’arte come “una finestra aperta sul mondo” e noi aggiungiamo: aperte anche su di noi senza timore di ri*metterci in gioco, entrano nel mondo interpretandolo con il nostro lavoro di designer.

Alcune di noi interpretano il mondo attraverso ciò che rimane, ciò che generalmente è considerato uno scarto, ri*portando a nuova vita oggetti o tessuti dimenticati.

Altre invece ri*creano stili e mode per anime libere e non convenzionali.

Donne unite dalla filosofia di ri*attivare tutti i nostri sensi per comprendere e trasformarci.

Le nostre opere creative di moda e design ri*tracciano il passato, da dove siamo partite, trasformando il (nostro) mondo in leggerezza, colore ed essenze.

È questo il messaggio che vogliamo ri*proporre con il nostro lavoro: offrire un sogno, un orizzonte infinito entro il quale non terminare mai se non per ri*volgerci altrove e guardare da un’altra finestra.

Ecco perché il nostro manifesto/marchio rappresenta una donna (stilizzata) rilassata seduta a terra che guarda oltre l’orizzonte azzurro... Abbiamo preso come ispirazione l’artista Sonia Delaunay che rivoluzionò il mondo dell’arte nel XX secolo, fondendo l’arte con l’artigianato (e lottando per il ruolo delle donne in un mondo dominato dagli uomini).

Dove e quando

Gli eventi temporary-shop si svolgeranno allo Spazio Biosfera in via Solferino a Padova (una laterale di via Roma).

Queste le date per il 2022

4-5-6 febbraio

18-19-20 marzo

29-30 aprile 1 maggio

13-14-15 maggio

30 settembre 1-2 ottobre

18-19-20 novembre

8-9-10-11 dicembre

Foto articolo da comunicato stampa