"Essenziale", un weekend di movimento, meditazione e oli essenziali

Weekend esperienzale, 15/16/17 marzo a Montegrotto Terme per purificarsi e rigenerarsi con il respiro consapevole attraverso il movimento/ pratiche a terra e in acqua termale/ oli essenziali/ kundalini yoga/ meditazione/tarocchi: «Tre giorni per riprendere il contatto con il proprio sentire e con la parte più profonda».