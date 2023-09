"L'essenziale è visibile agli occhi", la personale di Chiara Coltro alle  Scuderie di Palazzo Moroni

dal martedì alla domenica 9:30-12:30 / 16-19, chiuso il lunedì non festivo

Inaugurazione: 30 settembre, ore 18

Dal 26 settembre al 29 ottobre 2023 le Scuderie di Palazzo Moroni ospitano la mostra personale di Chiara Coltro dal titolo L'essenziale è visibile agli occhi.

La mostra, curata da Enrica Feltracco con intervento critico di Massimiliano Sabbion, presenta una quarantina circa di opere, realizzate dall'artista negli ultimi sette anni di attività.

Osservando le opere di Chiara Coltro il visitatore potrà compiere un viaggio tra il delirio creativo della solitudine e una lucidità visionaria, nutrendosi di odori, sensazioni, riflessi di luce che emergono da una realtà «visibile agli occhi» di Chiara.

Colore e materia diventano i protagonisti assoluti, attraverso una pittura legata al gesto che con grazia sopraffina dà forma al colore.

L’essenziale è visibile agli occhi, è una frase con la quale si è voluto giocare, rovesciando la celebre sentenza de “Il piccolo principe” di Antonie de Saint Exupéry, dove si invita alla fine a guardare con il cuore. Un pensiero che l’artista ci tiene in particolar modo a comunicare attraverso opere come “Immaginando”, “Oltre” e “Vìola, trasgredisci”, che segnano per lei anche l’inizio di una nuova fase esistenziale - artistica, dove è preponderante la connessione con la natura e la sua bellezza.

Le tele di Chiara Coltro sono sempre un contrasto sapiente ed equilibrato di colori, di toni, di materia che insieme creano dei paesaggi in bilico tra “il dentro e il fuori”, intimi e al contempo cosmici e danno vita a racconti sempre nuovi, sempre diversi: sarà un pensiero o un pianeta, un sentire o un toccare, una molecola o un universo?

Informazioni

Ingresso libero

Assessorato alla Cultura

tel. 049 8205623 – paganinl@comune.padova.it

Chiara Coltro – Arte Padova

