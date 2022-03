"Essere una quercia", presentazione del libro e dialogo tra Laurent Tillon e Telmo Pievani

L’edizione 2022 di Racconti della Natura si apre nella Giornata internazionale delle foreste, lunedì 21 marzo, alle ore 18, con Laurent Tillon, autore di "Essere una quercia", e Telmo Pievani, filosofo della scienza. Tillon, scrittore, biologo e ingegnere forestale presso l’Ente Nazionale francese delle Foreste, presenterà il suo libro, che narra le avventure di Quercus, una quercia secolare, nella prima tappa di un tour che proseguirà per tutto il mese di marzo in varie città italiane.

Durante l'incontro Tillon parlerà in francese, ma sarà disponibile la traduzione simultanea per il pubblico in sala. In chiusura è previsto un breve firmacopie.

Informazioni e contatti

L'evento è gratuito. Per partecipare è richiesta la prenotazione online.

Info: https://www.ortobotanicopd.it/it/essere-una-quercia.