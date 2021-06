Estate in arena 2021 con lo spettacolo “Bonanotte ai sonadori”

Torna la stagione estiva all’arena Montemerlo di Cervarese Santa Croce. In scena sabato 3 luglio, ore 21.30, “Bonanotte ai sonadori” con Pippo Zaccaria e Mariangela Boscolo Fiore.

Dettagli

L’Arena Montemerlo di Cervarese Santa Croce torna con la consueta rassegna estiva che si concentrerà nel mese di luglio. Ad aprire il cartellone sabato 3 luglio (ore 21.30) Pippo Zaccaria, il popolare cabarettista chioggiotto che con Mariangela Boscolo Fiore porta in scena una serata di cabaret con “Bonanotte ai sonadori”, una simpatica miscela di gags e dialoghi scherzosi, proposti con inconsueto dinamismo.

La Compagnia d’espressione di Pippo Zaccaria, da quasi 50 anni, propone un cabaret variopinto, abbinato alla parlata viva clodiense, con particolare riguardo all’umorismo genuino che ne deriva. Tiziano Marchesan, in arte Pippo Zaccaria, è nato a Chioggia, dove è noto per le sue iniziative radiofoniche, teatrali, e poetiche. Autore e attore, valido animatore, dotato di una innata fantasia, unita ad una notevole capacità di semplificare e rendere accessibile ogni iniziativa, evitando le solite lunghe trafile burocratiche, tendenti più che altro, a rallentare i tempi di preparazione e a raffreddare gli entusiasmi, linfa vitale del dilettantismo puro. Al suo attivo, oltre ai suoi libri di poesie, anche innumerevoli fascicoletti di barzellette in dialetto.

Ingresso

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria al 3405381060.

Info web

https://www.facebook.com/arenadimontemerlo

Foto articolo da comunicato stampa.

