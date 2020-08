Estate in arena 2020 con lo spettacolo “100 di questi Gianni”, letture animate e non solo

Sabato 8 agosto ore 21 in programma all'Arena di Monterlo di Cervarese Santa Croce "100 di questi Gianni" (letture animate e non solo) - Associazione Volibrì.

Dettagli

Una serata per le famiglie per ricordare le storie ed i personaggi che ci ha regalato Gianni Rodari, scrittore a cui si rende omaggio a 100 anni dalla nascita. Le volontarie dell’Associazione Volibrì leggeranno e reciteranno alcuni scritti tratti da “Filastrocche in cielo e in terra” o da “Favole al telefono”, forse il libro più amato dai giovani lettori. Tra le storie si ritrova Giovannino Perdigiorno, uno dei grandi personaggi creati dalla fervida immaginazione di Rodari, viaggiatore instancabile, che esplora nelle sue avventure i posti più incredibili: il pianeta di cioccolato, il pianeta degli uomini di ghiaccio, il paese degli uomini di carta. Viaggiare con la fantasia, questo amava Rodari, senza dimenticarsi di essere un’insegnante ed ecco che, tra le storie ed i suoi personaggi strampalati, si ritorna nelle città italiane, che lui rende un po’ più divertenti. Meno tristi.

Come parteciapare

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria al 3405381060.

Info web

https://www.montemerlo.it/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2173830182741864