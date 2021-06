Estate in festa a Casalserugo al Palasport

Iniziano le sere d'estate a Casalserugo. Di seguito le iniziative dal 1° al 4 luglio.

Giovedì 1 luglio

Villa Obizzi - Albignasego

Ore 18.30 per tutti i ragazzi di Casalserugo e Maser

Incontro formativo ragazzi e Tutor

Estate in festa - dal 2 al 4 luglio al Palasport in via Colombo

Dopo tanto possiamo sederci insieme per una cena a base di bufala in un grande giardino con il Mercatino, musica e giochi per i bambini!

Grazie a tutti i volontari del Comitato Promotore per la Cultura Sportiva

3 luglio riapre l'Hangar 9

Riapriamo con la mostra con le opere create per il "Premio Danilo Pizzo" nel nuovo Auditorium nell' Hangar nove con i ragazzi e familiari che hanno partecipato quest'anno e i primi tre classificati delle passate edizioni.

L'evento sarà trasmesso anche in modalità online.

Informazioni per partecipare di Google Meet

Link : https://meet.google.com/fnz-tewd-cow

Purtroppo non potremo fare un evento pubblico, ma vi aspettiamo sabato mattina dalle 10.30 per passare qualche ora insieme e, senza creare assembramenti, vedere i nuovi spazi dell'Hangar. Vi garantisco che sono meravigliosi... ancora di più sarà lo spazio dove ognuno si sentirà a casa propria e potrà esprimere la propria creatività o semplicemente la voglia di stare in compagnia

Ci sarà la musica degli amici di Padovarte Musica e dei MIA Acoustic Project che attiveranno i progetti musicali in Hangar.

Sempre aggiornati sulle novità dell lHangar 9 su https://www.facebook.com/109627083750164/

