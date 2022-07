“Estate sotto le stelle 2022", tutti gli eventi a Selvazzano

È ripartita la Rassegna di Eventi Culturali “Estate Sotto le Stelle 2022” A.R.S. 2022 Paesaggi culturali ai piedi dei Colli Euganei, tra boschi, ville, parchi, acque salutifere” inserita nel network di cultura e spettacoli “RetEventi Cultura” coordinato dalla Provincia di Padova e organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con la Pro Loco di Selvazzano Dentro e la Banda di Selvazzano Dentro.

La locandina degli eventi estivi 2022

«Finalmente ci ritroviamo dopo tanto tempo, in presenza, sotto le stelle – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi –. Ci aspetta un programma di iniziative che invita i Selvazzanesi ad uscire di casa. La nostra “Estate Sotto le Stelle” prevede appuntamenti un po’ per tutte le passioni e gusti: incontri con gli autori, serate di musica latina e altre dedicate al ballo country nella suggestiva Piazzetta Eugenio Maestri, all’ombra della Biblioteca; mostre fotografiche in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri; musica al Parco di Villa Cesarotti con la nostra meravigliosa Banda e delle serate di tango, un appuntamento astronomico a “mirar le stelle” dal Parco Cesarotti e per finire il Cinema all’aperto, una bella rassegna di film agli Impianti Sportivi Ceron. Abbiamo pensato a tutti, confezionando una proposta culturale all’insegna della spensieratezza e della qualità con un filo conduttore molto forte: l’ARTE che si esprime nelle più svariate discipline. Sarà un’estate ricca di sorrisi e del piacere di incontrarsi…sotto le stelle! Gli eventi sono tutti ad ingresso gratuito. Mi auguro davvero che la Cittadinanza accolga con entusiasmo le iniziative proposte».

«Un ricco programma – aggiunge Michela Barbiero Consigliere Incaricato agli Eventi e Manifestazioni – organizzato con passione ed impegno, cercando di accontentare vari interessi e coinvolgere i Cittadini in serate estive di musica, con la banda, il ballo country, il tango, la musica latina. Appuntamenti con autori, mostre fotografiche, cinema all’aperto ed altri eventi in calendario».

Ingresso libero

Per Informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti - Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Tel. 049 8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che… Estate!

Calendario

Giugno

16 giugno Palazzo Eugenio Maestri ore 18

Inaugurazione Mostra “Un oceano innito di anime” di Willy Sanson

Inaugurazione Mostra “Un oceano innito di anime” di Willy Sanson 30 giugno ore 21.15 Parco Villa Cesarotti ore 21.15

Concerto...ARMONIE AL CHIARO DI LUNA con la Banda di Selvazzano Dentro e la partecipazione di N. Rossato e A. Forzan

Luglio

6 luglio Parco Villa Cesarotti ore 21.15

Historia de Tango: 1°parte il tango dalle origini all’epoca d’oro. Serata di tango con Elena Rocco.

Historia de Tango: 1°parte il tango dalle origini all’epoca d’oro. Serata di tango con Elena Rocco. 7 luglio Piazzetta Eugenio Maestri ore 21.15

Vincenzo Cannarozzo “Tutto il buono della solitudine” e Michele Orlando “Across the world. In moto attraverso i cinque continenti” Dialogo a due voci, storie di viaggi e di vita

Vincenzo Cannarozzo “Tutto il buono della solitudine” e Michele Orlando “Across the world. In moto attraverso i cinque continenti” Dialogo a due voci, storie di viaggi e di vita 13 luglio Piazzetta Eugenio Maestri ore 21.15

L’arte della musica e della danza Dj set di musica latina con Lady Vega

L’arte della musica e della danza Dj set di musica latina con Lady Vega 14 luglio Piazzetta Eugenio Maestri ore 21.15

Anna Sandri e Silvia Zanardi “L’appuntamento. Venezia, 19 marzo 1914" Barbara Codogno dialoga con le autrici

Anna Sandri e Silvia Zanardi “L’appuntamento. Venezia, 19 marzo 1914" Barbara Codogno dialoga con le autrici 22 luglio Parco Villa Cesarotti ore 21.15

A spasso nell’universo - Marte, il pianeta rosso e la sua esplorazione

Organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano con il Gruppo Astrofili Padova. Relatore Cosimo Millevoi.

A spasso nell’universo - Marte, il pianeta rosso e la sua esplorazione Organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano con il Gruppo Astrofili Padova. Relatore Cosimo Millevoi. 24 luglio Impianti Sportivi “A. Ceron” ore 21.15

“La Migliore Offerta” di Giuseppe Tornatore, con Georey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks, Donald Sutherland, Philip Jackson

“La Migliore Offerta” di Giuseppe Tornatore, con Georey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks, Donald Sutherland, Philip Jackson 27 luglio Parco Villa Cesarotti ore 21.15

Historia de Tango: 2°parte da Piazzolla ai giorni nostri. Serata di tango con Elena Rocco.

Historia de Tango: 2°parte da Piazzolla ai giorni nostri. Serata di tango con Elena Rocco. 31 luglio Impianti Sportivi “A. Ceron” ore 21.15

“Monuments Man” di George Clooney, con Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett, John Goodman, Bill Murray

Agosto

4 agosto Piazzetta Eugenio Maestri ore 21.15

L’arte della musica e della danza Dj Alex – serata dedicata al ballo country

L’arte della musica e della danza Dj Alex – serata dedicata al ballo country 7 agosto Impianti Sportivi “A. Ceron” ore 21.15

“Banksy: exit through the gift shop” di Banksy, con Banksy, Shepard Fairey, Thierry Guetta, Rhys Ifans, Invader, Joshua Levine

“Banksy: exit through the gift shop” di Banksy, con Banksy, Shepard Fairey, Thierry Guetta, Rhys Ifans, Invader, Joshua Levine 10 agosto Palazzo Eugenio Maestri ore 18

Inaugurazione Mostra “Vento del Nord” di Flavio Scarpis

Inaugurazione Mostra “Vento del Nord” di Flavio Scarpis 28 agosto Impianti Sportivi “A. Ceron” ore 21.15

“Gauguin” di Edouard Deluc, con Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi, Marc Barbé

Settembre

1 settembre Piazzetta Eugenio Maestri ore 21.15

Niccolò Alessandro Tavian, finalista Premio Campiello Giovani con il racconto “La tela scomparsa” e I Corti di Euganea Movie Movement. Serata di letture e corti cinematografici

Niccolò Alessandro Tavian, finalista Premio Campiello Giovani con il racconto “La tela scomparsa” e I Corti di Euganea Movie Movement. Serata di letture e corti cinematografici 7 settembre Parco Villa Cesarotti ore 21.15

Lezione aperta: i primi passi di tango. Milonga per tutti. Serata di tango con Elena Rocco.

Lezione aperta: i primi passi di tango. Milonga per tutti. Serata di tango con Elena Rocco. 30 settembre Parco Villa Cesarotti ore 21.15

Concerto di chiusura della stagione a cura della Banda di Selvazzano Dentro

https://estate-sotto-stelle-selvazzano-18-giugno-31-luglio-2021.html

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica