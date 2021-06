“Estate sotto le stelle 2021", tutti gli eventi a Selvazzano

Da venerdì 18 giugno è ripartita la Rassegna di Eventi Culturali “Estate Sotto le Stelle 2021” organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con il Distretto del Commercio "Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione", Coldiretti Padova, la Banda di Selvazzano Dentro e la Pro Loco di Selvazzano Dentro.

Dopo il primo appuntamento di Anticipazione d’estate di venerdì 18 giugno con la presentazione del libro “L’oliveto delle monache” di Nunzio Primavera, prosegue la Rassegna Estiva venerdì 25 giugno alle ore 21.15 con il Concerto della Banda di Selvazzano Dentro e la partecipazione della cantante Natalì Rossato nella Barchessa e nel Parco Cesarotti.

«Finalmente ci ritroviamo, in presenza, sotto le stelle – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi –. Ci aspetta un programma di iniziative che invita i Selvazzanesi ad uscire di casa dopo tanti mesi di coprifuoco, restrizioni e paure a causa di una imprevista e grave pandemia. La nostra “Estate Sotto le Stelle” prevede appuntamenti un po’ per tutte le passioni e gusti: incontri con gli autori nella suggestiva Piazzetta Eugenio Maestri, all’ombra della Biblioteca, musica in Barchessa Cesarotti con la nostra meravigliosa Banda e con un gruppo che propone jazz e lirica, una serata astronomica a “mirar le stelle” dal Parco Cesarotti e per finire Cinema all’aperto, una bella rassegna di film adatti a grandi e piccini agli Impianti Sportivi Ceron. Abbiamo pensato a tutti, confezionando una proposta culturale all’insegna della spensieratezza e della qualità. Sono ripartite le attività di molte delle nostre Associazioni sportive e non che hanno permesso l’organizzazione di “Vivi i Parchi” nelle aree verdi della nostra Città e in tanti altri spazi pubblici. Sarà un’estate ricca di sorrisi e del piacere di rincontrarsi…sotto le stelle! Le serate sono ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria e si svolgono seguendo tutte le misure di sicurezza anti Covid-19. Mi auguro davvero che la Cittadinanza accolga con entusiasmo le iniziative proposte».

Calendario

BIBLIOTECA FUORI DI SÉ - PIAZZETTA EUGENIO MAESTRI

Venerdì 18 giugno alle ore 21.15 Nunzio Primavera “L’oliveto delle monache”

Stefania Mastellaro giornalista dialoga con l’autore. Evento organizzato in collaborazione con Coldiretti Padova.

Venerdì 2 luglio alle ore 21.15 Davide Stecca e Anna Piratti “Meravigliosa imperfezione - Ballo di DaDaDum” - Presentazione del libro a cura dell’autore e dell’illustratrice.

Venerdì 16 luglio alle ore 21.15 Matteo Bisato “Il giglio spezzato”

Paolo Coltro giornalista dialoga con l’autore.

* In caso di maltempo gli eventi si terranno in Sala Cornaro presso Palazzo Eugenio Maestri. Via Roma, 32 - Selvazzano Dentro

MUSICA E SERATA ASTRONOMICA SOTTO LE STELLE – BARCHESSA E PARCO CESAROTTI

Venerdì 25 giugno alle ore 21.15 Concerto...E TORNIAMO SOTTO LE STELLE

Con la Banda di Selvazzano Dentro e la partecipazione di Natalì Rossato.

Venerdì 9 luglio alle ore 21.15 Jazz e Lirica sotto le stelle

SwingOut 6et, special guest Luisa Giannini, soprano.

* In caso di maltempo i concerti si terranno in Auditorium San Michele Arcangelo Via Roma, 68/b - Selvazzano Dentro

Sabato 24 luglio alle ore 21.15 C’è Vita nell’Universo – Serata Astronomica

Organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano con il Gruppo Astrofili Padova Relatore Giorgio Schileo

* In caso di maltempo recupero il 30.07.2021

CINEMA - IMPIANTI SPORTIVI CERON

Domenica 18 luglio alle ore 21.15 IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di M. Schuartz e T. Nilson

Con Shia LaBeouf e Dacota Johnson - (2019 - durata 97’)

Domenica 25 luglio alle ore 21.15 IL VIAGGIO DI YAO di P. Godeau

Con Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Geremie Acogny, Alibeta - (2018 - durata 103’)

Sabato 31 luglio alle ore 21.15 SE MI VUOI BENE di F. Brizzi

Con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni (2019 - durata 100’)

* In caso di maltempo le proiezioni saranno realizzate all’interno della struttura sportiva

INGRESSO LIBERO

Prenotazione obbligatoria inviando la richiesta sms/WhatsApp al numero 3665736227. Ingresso fino ad esaurimento posti.

Eventi realizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Per Informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti - Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Tel. 049 8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=832&area=H

Foto articolo da comunicato stampa.