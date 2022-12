Este, tutti gli eventi in città a Natale

«Quest’anno, nonostante le difficoltà, abbiamo voluto mantenere nella nostra città quell’atmosfera natalizia che accende le feste. Le luminarie sono a basso consumo e verranno spente nelle ore notturne, per dare un segnale e invitare tutti a comportamenti virtuosi. - spiega il Vicesindaco Simonetta Spigolon. - L’Amministrazione ha, inoltre, assegnato un contributo all’associazione Este in Centro per gli allestimenti natalizi, perché la collaborazione con le realtà commerciali cittadine è importante per far vivere la nostra città. Non mancheranno, poi, musica e rappresentazioni teatrali, anche per i più piccoli, che troveranno giochi e intrattenimenti tra la piazza Maggiore e le piazzette. Confidiamo, in questo modo, di poter regalare a tutti momenti di divertimento, di serenità e di speranza».

A cura dell'Associazione Este in Centro, in collaborazione con il Comune di Este.

Mostre

Mostra di Ceramiche a cura di Este Ceramiche e Porcellane

dal 1 al 12 dicembre - Chiesetta Ex Annunziata P.zza Trento

Este nei presepi. VIII Rassegna presepiale a cura dell'Associazione Presepi & Dintorni APS

dal 10 dicembre al 15 gennaio - Sala Pescheria Vecchia

feriali dalle 15.30 alle 18.30

sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

Tavolozza di Natale a cura di Roberto Proietti

Dal 15 al 27 dicembre - Sala Delmo Veronese (Via G. Negri)

Eventi

Mini Luna Park in Piazza Maggiore

dal 3 dicembre all’8 gennaio: Giostra a Cavalli

dall’8 dicembre all’8 gennaio: Trenino di Babbo Natale

Martedì 6 dicembre

Concerto di natale “InCanto d’Opera” con la Banda Musicale di Lozzo Atestino Orchestre d’Harmonie

ore 20.45 – Teatro Farinelli

Giovedì 8 dicembre

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• giochi, animazione e laboratori didattici con i Folletti di Babbo Natale

• consegna delle letterine a Babbo Natale

Venerdì 9 dicembre

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• giochi, animazione e laboratori didattici con i Folletti di Babbo Natale

Sabato 10 dicembre

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• Le Magie del Natale – spettacolo di micro magia

• giochi, animazione e laboratori didattici con i Folletti di Babbo Natale

Domenica 11 dicembre

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• giochi, animazione e laboratori didattici con i Folletti di Babbo Natale

• consegna delle letterine a Babbo Natale

dalle ore 15 in Piazza Trento

• Le Magie del Natale – spettacolo di micro magia

• La Danza degli Elfi di Babbo Natale – esibizione di ballo

ore 16, Teatro dei Filodrammatici

• Il Re Pescatore – spettacolo teatrale a cura della Fondazione Teatro ragazzi e Giovani, in collaborazione con Arteven

Martedì 13 dicembre

ore 20.30, Teatro Farinelli

• Un Natale da Favola. Oltre la magia della musica. Spettacolo musicale a tema fiabesco con raccolta fondi a favore dell’Associazione AIRETT in collaborazione con Ohana Group, Easy Dance, Rizoma Dance.

Mercoledì 14 dicembre

ore 21, Teatro Farinelli

• Lo Schiaccianoci – balletto con il Russian Classical Ballet, in collaborazione con Arteven

Sabato 17 dicembre

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• giochi, animazione e laboratori didattici con i Folletti di Babbo Natale

• Le Magie del Natale – spettacolo di micro magia

• Mercatino di Natale

dalle ore 15 in Piazza Trento

• Legoteca – area dedicata ai giochi e alle attività con i Lego

Domenica 18 dicembre

ore 10, Piazza Maggiore

• ore 10 – Prima Camminata con I Babbi Natale a Este, in collaborazione con l’Associazione Corri Este

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• giochi, animazione e laboratori didattici con i Folletti di Babbo Natale

• Mercatino di Natale

• FunaskinStreetBand – musica itinerante per le vie del Centro Storico

Piazza Trento

• gli antichi giochi in legno di Babbo Natale

• Legoteca – area dedicata ai giochi e alle attività con i Lego (Presso ex Chiesetta dell’Annunziata)

Giovedì 22 dicembre

Aspettando Natale con la leggistorie Katia Scabello

ore 16.30 per bambini da 3 a 5 anni

ore 17.30 per bambini da 0 a 2 anni

Biblioteca Civica

su prenotazione

Venerdì 23 dicembre

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• Mercatino di Natale

dalle ore 15 in Piazza trento – ex Annunziata

• Legoteca – area dedicata ai giochi e alle attività con i Lego

Ore 16, Teatro dei Filodrammatici - Vita e avventure di Babbo Natale – spettacolo teatrale a cura della Compagnia Bam!Bam!

Ore 21, Chiesa di Pra’ d’Este SS. Trinità - Concerto I Sing for You Jesus con Carlo Alberto Pasin e Giacomo Baldoin

Sabato 24 dicembre

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• Mercatino di Natale

dalle ore 15 in Piazza Trento – ex Annunziata

• Legoteca – area dedicata ai giochi e alle attività con i Lego

Lunedì 26 dicembre

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• Le Magie del Natale – spettacolo di micro magia

Da martedì 27 a venerdì 30 dicembre dalle ore 15

Piazza Trento – ex Chiesetta dell’Annunziata

Legoteca – area dedicata ai giochi e alle attività con i Lego

Mercoledì 28 dicembre

Concerto Magnificat a cura dell’Associazione Devota & Affettuosa

ore 21 – Duomo di Santa Tecla

Giovedì 29 dicembre

Evviva Natale! con la leggistorie Katia Scabello

ore 16.30 per bambini da 3 a 5 anni

ore 17.30 per bambini da 0 a 2 anni

Biblioteca Civica

su prenotazione

Dal 2 gennaio all’8 gennaio 2023

dalle ore 15 in Piazza Trento - ex Annunziata

• Legoteca – area dedicata ai giochi e alle attività con i Lego

Mercoledì 4 gennaio

Evviva Natale! con "I nonni cantastorie" - Associazione Villa Dolfin Boldù

ore 16.30 per bambini da 3 a 5 anni

Biblioteca Civica

su prenotazione

Venerdì 6 gennaio

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• giochi, animazioni e laboratori didattici con gli Aiutanti della Befana

• spettacolo con il fuoco

dalle ore 16 a Pra’ d’Este

• Befana sull’acqua

Sabato 7 gennaio

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• giochi, animazioni e laboratori didattici con gli Aiutanti della Befana

dalle ore 15 in Piazza Trento

• La Danza delle Befane – esibizione di ballo

Domenica 8 gennaio

dalle ore 15 in Piazza Maggiore

• giochi, animazioni e laboratori didattici con gli Aiutanti della befana

ore 21, Chiesa San Girolamo – Meggiaro

• Concerto di Natale con la Corte Polifonica

Giovedì 12 gennaio

Anime Leggere – Quartetto Dekru, in collaborazione con Arteven

ore 21, Teatro Farinelli

