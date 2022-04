Este in Fiore 2022

Torna Este in Fiore e il programma dell’importante kermesse florovivaistica si arricchisce ogni giorno di nuovi espositori, eventi ed attività culturali.

I totem informativi sono “fioriti” di fronte Castello Carrarese e il maxi formato 6 metri per 3 è già ben visibile a Motta d’Este. Sono quindi ora apprezzabili anche dal vivo il logo e immagine della manifestazione, affidati dall’amministrazione comunale alla creatività degli studenti atestini tramite un contest vinto da Jasmine Rizzi, studentessa dell’istituto Manfredini e da Viviana Ma e Erisson Vitor Soldà Barbosa Da Silva, studenti dell’I.R.E.A. Morini Pedrina.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’elenco dettagliato dei moltissimi eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale per arricchire di contenuti l’esposizione sul tema de «I Giardini della Rinascita: rigenerarsi con la natura». Sono previsti 4 workshop, 7 conferenze, 10 mostre, 15 visite guidate, 25 laboratori sia per bambini che per adulti, e poi presentazioni di libri, aperitivi con l’arte, performance di danza e conversazioni in musica.

E nello scrigno dei Giardini del Castello saranno racchiuse non solo le eccellenze del florovivaismo, ma anche i migliori prodotti enogastronomici del nostro territorio. Da venerdì 22 aprile le aziende produttrici padovane e venete daranno vita all’Isola del Gusto, uno speciale spazio allestito all’interno dei Giardini del Castello allo scopo di raccogliere le eccellenze enogastronomiche regionali, della Bassa Padovana e dei Colli Euganei.

Tra gli appuntamenti istituzionali, segnaliamo infine la cerimonia di premiazione del “Miglior Espositore 2022”, prevista per sabato 23 aprile dopo un attento esame svolto da una speciale giuria, composta da autorità e esperti in materia di florovivaismo.

Domenica 24 aprile terminerà l’esposizione florovivaistica, ma l’Amministrazione Comunale ha deciso di prolungare Este in Fiore anche per il 25 aprile, con un’appendice culturale dedicata alla pittura e alla scultura: Arte in Fiore. Oltre 30 artisti delle associazioni ArtEuganea, Momart e Spazio d’Arte RO.sa. esporranno le loro opere nel centro storico per una giornata di festa all’insegna dell’arte.

Gli orari di apertura degli espositori florovivaistici

Giardini del Castello:

venerdì 22 aprile dalle ore 14 alle ore 20;

sabato 23 aprile dalle ore 08.30 alle ore 20;

domenica 24 aprile dalle ore 08.30 alle ore 20.

Centro Storico: domenica 24 aprile dalle ore 08.30 alle ore 20.

Info web

https://esteinfiore.it/

https://www.facebook.com/EsteinFiore/

Foto articolo da Facebook