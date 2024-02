Este Music Festival, Renga e Nek al Castello Carrarese

Due importanti nomi della musica italiana si danno appuntamento sul palco di Este Music Festival, prima edizione di un nuovo cartellone estivo in scena al Castello Carrarese, firmato da DuePunti Eventi, in collaborazione con la Città di Este. Si tratta di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani, in programma il 26 luglio (ore 21.30), che andranno in scena dopo la già annunciata data dei Toto prevista per il 23 luglio.

Francesco Renga e Nek Filippo Neviani sono insieme in gara al 74° Festival di Sanremo con “Pazzo di te”, (Musica di D. Faini, Nek, F. Renga - Testo di F. Renga, D. Mancino). «Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo. Pazzo di te è un omaggio onesto e sincero alle canzoni d’amore di un tempo lontano… quello dei Festival in bianco e nero. Canzoni così potenti nella loro apparente semplicità da risultare immortali». A dirigere l’orchestra per Renga Nek a Sanremo sarà il Maestro Luca Chiaravalli.

Il brano sanremese sarà contenuto nel repack del loro album insieme “RENGANEK” (Epic / Sony Music), in uscita venerdì 9 febbraio in formato digitale, cd, cd autogafato e vinile autografato e già disponibile in pre-order. dodici brani eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 9 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai Due, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.

I biglietti saranno disponibili in prevendita on line e nei punti vendita Ticketone a partire dalle ore 16.00 di lunedì 5 febbraio.

Biglietti

poltronissima premium: euro 60+diritti di prevendita

poltronissima platinum: euro 50+ diritti di prevendita

poltronissima gold euro 43+ diritti di prevendita

poltronissima: euro 34+ diritti di prevendita

poltrona: euro 30+ diritti di prevendita

Informazioni: DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com - www.duepuntieventi.com

https://www.ticketone.it/event/renganek-estate-2024-castello-carrarese-18236171/

