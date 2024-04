Este segreta: Vigna Contarena e Villa Kunkler Byron

14 euro ADULTI 6 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni 0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Benvenuti in due gioielli nascosti e segreti della ridente cittadina di Este. Il nostro viaggio partirà da Vigna Contarena, meraviglia architettonica costruita nel XIV secolo dalla nobile famiglia veneziana dei Contarini degli Scrigni come casa di caccia e per le feste durante l’estate e il periodo della vendemmia. La posizione della villa è magica, proprio in centro a Este di fronte alle mura del castello carrarese.

Una posizione pensata per avvolgere il visitatore in un´atmosfera surreale fuori dal tempo e dallo spazio. L´autore del progetto architettonico della fabbrica principale è Vincenzo Scamozzi ma il complesso è stato allargato in varie fasi, fino al XVII secolo con la costruzione dell'”Orto Segreto”, una particolare combinazione tra giardino all´italiana e giardino pensile persiano per volere di Marco Contarini degli Scrigni al suo ritorno dai viaggi in Persia. Giardini persiani di questo tipo sono tuttora visibili in Iran. Nel 1805 la proprietà fu acquistata dal conte Cristiano Haugwitz (1752-1832), all’epoca ministro del re di Prussia. Il nobile tedesco ha il merito di aver donato la collezione archeologica della Vigna Contarena al Comune di Este, contribuendo così all’allestimento del Museo Lapideo, un’anticipazione – sorta verso la metà dell’Ottocento – di quello che oggi è il Museo Nazionale Atestino.

Il nostro viaggio proseguirà verso un’altra importantissima testimonianza della storia di Este: Villa Kunkler Byron. Questo luogo è uno scrigno che nasconde grandi sorprese ed emozioni uniche. Villa Kunkler a Este, ex convento dei frati Cappuccini, è conosciuta come Villa Byron, in onore al famoso poeta inglese George Gordon Byron. La villa fu abitata per un periodo, tra il 1817 e il 1818, da Percy Bysshe Shelley, Mary e Claire Clermont. Una lapide murata accanto all’ingresso ricorda il soggiorno di Shelley che qui scrisse i capolavori “Giuliano e Maddalao”, il primo atto del dramma lirico “Prometeo liberato” e il pometto “Versi scritti fra i Colli Euganei”.

? RITROVO: Via Cappuccini 11, Este (PD)

ACCOMPAGNAMENTO: visita condotta da guida professionista abilitata

? DURATA: itinerario: 1h 30 circa

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

?CANI: i nostri amici a quattrozampe non sono ammessi alle due ville

CONTRIBUTO:

14 euro ADULTI

6 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Il biglietto include l'ingresso a Vigna Contarena e a Villa Kunkler Byron

? DOMENICA 19 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:30

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 16:30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi