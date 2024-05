Giovedì 27 giugno 2024 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell’Esercito (Prato della Valle, 82 - Padova) l'associazione

San Daniele Aps propone la conferenza dal titolo "Estetica platonica ed estetica aristotelica a confronto". Relatore sarà il prof. Silvio Veronese.

Nonostante fosse un grandissimo scrittore, Platone bandisce dal suo Stato perfetto le arti mimetiche e la poesia epica in quanto a suo avviso “fuorvianti” e corruttrici. Al contrario, il suo discepolo Aristotele, autore della Poetica - tanto amata dagli autori rinascimentali - rivalutò pienamente l’arte in tutte le sue declinazioni, soffermandosi in particolar modo sulla tragedia, di cui ha illustrato i caratteri e le finalità. Anche in questo scritto, lo Stagirita conferma il suo metodo empirico e classificatorio.

Ingresso gratuito con prenotazione richiesta sul sito associazionesandaniele.it