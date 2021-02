"Cultura: tra complessità e bellezza",il quinto incontro di Fondazione Lanza

Quinto appuntamento, sabato 13 febbraio, alle ore 10, del percorso con i dialoghi civili Etica civile: Parole per la cittadinanza, organizzati e promossi dalla Fondazione Lanza di Padova. Dopo aver affrontato i temi della responsabilità e progettualità nelle istituzioni pubbliche, della partecipazione della società civile e del ruolo e impegno delle religioni in particolare nel tempo attuale di pandemia, e aver dato uno sguardo all’economia, in questo incontro l’obiettivo si focalizza sulla cultura.

Cultura: tra complessità e bellezza è infatti il titolo del quinto dialogo che vede la partecipazione di Roberto Battiston, docente di fisica sperimentale all’Università di Trento e Isabella Guanzini, docente di teologia fondamentale alla Katholische Universität di Linz.

L’incontro è dedicato al mondo della cultura, chiamato a coniugare specializzazione e complessità da un lato, bellezza e approfondimento dall’altro.

Come rispondere alla frammentazione dei saperi con un rinnovato dialogo tra mondo umanistico e scientifico?

Come permettere che i saperi, nelle loro implicazioni tecnologiche, non diventino solo un’appendice del mondo economico, ma sappiano dialogare con esso mantenendo una doverosa autonomia metodologica ed epistemologica?

Come riproporre un dialogo generativo nella società tra diversi attori culturali, evitando l’insignificanza del mondo accademico o la sua presenza mediatica atomistica e narcisistica?

Come comunicare la bellezza del sapere e dei saperi senza farne solo un momento di fruizione privata?

Per contribuire a generare un mondo rinnovato dopo la pandemia, l’interrogativo posto ai saperi intende riannodare una relazione profonda tra accademia e società, nella convinzione che la prima non può che ricevere dalla seconda lo stimolo per la riflessione, senza estraniarsi, ma anche nella convinzione che la riflessione attenta negli scenari della complessità possa offrire risposte non estemporanee né epidermiche. In questo intreccio risiede la portata etica di ogni sapere, a prescindere dai contenuti di cui è portatore.

Etica civile: parole per la cittadinanza è un progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando eventi culturali 2020, vede la collaborazione di Padova Capitale del Volontariato 2020 – Centro Servizi Volontariato e come partner la Diocesi di Padova, l’Istituto Barbarigo, la Fondazione Emanuela Zancan Onlus, la Fondazione Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola, la Fondazione Opera Achille Grandi – Centro Toniolo e il collegio universitario Gregorianum.

