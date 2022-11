Etnodoc: cinema del reale, incontri sul documentario

In occasione dei 25 anni, Etnodramma si rinnova e propone diverse iniziative a Monselice, città dove è nato e dove risiede.

Fondato nel 1995 da Fabio Gemo e nato con l'interesse di coniugare l'antropologia con il cinema e il teatro, per diversi anni si è dedicato ad attività di studio e ricerca in Italia e all’estero. È stato responsabile dal 2004 del festival delle arti performative OperaKantika e a seguire nel 2007 dell'ETNOFILMfest Mostra del Cinema Documentario Etnografico. Oggi è responsabile della prima e unica scuola in Italia dedicata al documentario etnografico, ETNOFILM. Con la firma della convenzione nel 2018 con l’istituto messicano INAH, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Etnodramma aprirà prossimamente un’attività di specialistica in Messico, per tutti coloro che vorranno approfondire il lavoro sul campo finalizzato alla realizzazione di documentari.

Per questa ricorrenza, posticipata causa Covid, Etnodramma offre alla sua città una serie di appuntamenti e di spettacoli. Un’occasione per incontrare i cittadini di Monselice con i quali condividere un percorso lungo 25 anni. Ma anche un impegno a continuare nei prossimi anni a proporre e a produrre occasioni di approfondimento legate alle discipline quali l’antropologia, il cinema e il teatro. Il primo appuntamento è con ETNOdoc, una rassegna di cinque serate dedicate a cinque maestri del documentario italiano. Documentaristi che nel loro percorso si sono dedicati a quello che oggi è conosciuto come Cinema del Reale. Come ci ricorda Gianfranco Pannone, al quale è dedicata la prima serata, è reale non solo e non tanto quello che vediamo, ma quello che sappiamo e vogliamo vedere; e richiama così chi filma, chi è filmato e chi vede, a una comune responsabilità etica e alla consapevolezza. Fino a invocare un’ecologia delle immagini. A seguire, le serate saranno dedicate a Renato Morelli, Mario Brenta, Rodolfo Bisatti e Francesco De Melis. La prima serata, giovedì 17 novembre alle ore 21.00, propone il documentario SUL VULCANO di G. Pannone. Un documentario prodotto da Blue Film, Istituto Luce Cinecittà, Rai Cinema, candidato al Nastro D'Argento 2015 come miglior documentario sul cinema del reale e al David di Donatello 2015 come miglior documentario di lungometraggio.

"Sul vulcano" è la storia di tre vite ai piedi del Vesuvio, in un luogo unico al mondo, ricco di miti, storia ed evocazioni letterarie. Maria, che vive e lavora in un'azienda florovivaistica ai piedi di una villa vesuviana in abbandono, "coltiva" anche le proprie curiosità intellettuali ed è una custode discreta del vulcano. Matteo, pittore di talento, rimette in gioco le sue opere fatte con la lava, testimonianza di un legame profondo con la terra da cui non si è mai staccato. Yole, cantante "neomelodica", vive la propria libertà di giovane donna conciliandola con un'autentica devozione per la Madonna, espressione popolare di un sacro che ha sempre caratterizzato il Vesuvio, da Dioniso/Bacco a San Gennaro. E se il proverbiale fatalismo partenopeo, dietro cui vive ancora oggi una diffusa devozione religiosa, derivasse proprio dalla presenza del vulcano, che per ben due millenni ha dato e preso alla gente che vive sotto di lui? Ma oggi chi è più pericoloso? Il Vesuvio, che potrebbe risvegliarsi da un momento all'altro, o l'uomo, che in meno di cent'anni ha prodotto danni d'ogni genere? E sorge spontanea un'altra domanda: com'è stato possibile, tra case abusive e discariche d'ogni genere, produrre tanta bruttezza in così tanta bellezza? Tra storie di vite vissute, preziosi materiali d'archivio ed evocazioni letterarie che vanno da Giordano Bruno al Marchese De Sade, da Giacomo Leopardi a Curzio Malaparte, il film prova a dare un senso a una "terra pazza" che infine rappresenta tutti noi.

Da gennaio le proposte di Etnodramma seguiranno con altri appuntamenti. Da ricordare il reading teatrale Il Segno del Comando in occasione dei 50 anni appena trascorsi dello sceneggiato probabilmente più importante della storia della Rai tramesso in 5 puntate dal 16 maggio al 13 giugno del 1971. È di questi giorni, infine, la notizia dell'incarico a Fabio Gemo di presidente del XIX Congreso Latinoamericano sobre Religion y Etnicidad. Un'occasione per portare l'attenzione su Etnodramma ma anche sulla città che lo ospita. Nel lontano 1995 l’idea di aprire la nostra sede a Monselice fu una scommessa non facile né scontata. Oggi è una realtà consolidata, con riconoscimenti nazionali e internazionali.

ETNOdoc presso il Cinema Corallo, via S. Luigi 1 - Monselice. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e sono stati organizzati con il contributo dell'assessorato alla cultura del Comune di Monselice. Per informazioni: moseliceturismo.it, facebook.com/etnodramma, tel. 328 6672328.