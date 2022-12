Etnodoc - cinema del reale: incontro con Rodolfo Bisatti l'8 dicembre 2022. Etnodramma con il contributo dell'Assessorato alla Cultura di Monselice presenta "ETNOdoc - Il cinema del reale, incontri sul documentario".

Proiezione: 20DUE di Rodolfo Bisatti. 20DUE è un testo teatrale desunto dalla testimonianza di una madre che ha perso la figlia per leucemia. Questa documentazione ha ispirato gran parte del film: “Al Dio Ignoto” ma prima del film è stato allestita questa Pièce teatrale, interpretata da Laura Pellicciari, che, partendo da Roma è arrivata fino a Milano. Ed è qui che abbiamo documentato, a Milano e Interland, ciò che è accaduto durante questo monologo. Il documento audiovisivo che ne è scaturito è scarno ma interessante; abbiamo raccolto testimonianze di medici, bio eticiste/i, sociologi, palliativisti, infermieri e pubblico. Questo corpus è servito come base per scrivere la sceneggiatura del film. Si tratta di un documentario assolutamente inedito, della durata di 40 minuti, che merita un'osservazione particolare e un rilancio dei temi: malattia/guarigione/morte/ lutto.

